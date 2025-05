“No sé si mañana vuelva”: Iván Name, salpicado en el escándalo de la UNGRD, en plenaria del Senado

El expresidente del Congreso de la República, Iván Name , tomó la palabra en la plenaria del Senado de este 6 de mayo, donde finalmente se hundió la reforma del transfuguismo. Como si se tratara de una despedida, él anunció que no sabía si mañana podía regresar al Legislativo.

“No sé si esta sea mi despedida. (…). Debo decirle al Congreso, que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado en este Senado en su lugar. Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional. (…). No sé si mañana vuelva”, dijo Name.