Pacto Histórico anuncia debates de precandidatos presidenciales previos a la consulta de octubre: así se organizarán

Harán recorridos por distintas ciudades del país para que sus militantes y bases los puedan escuchar.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 8:22 p. m.
En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez.
En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También estarán Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez. | Foto: RED SOCIAL X @QUINTEROCALLE

El Pacto Histórico sigue organizándose como colectividad, a pesar de que todavía falta el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde la colectividad anunciaron que realizarán debates de precandidatos presidenciales en varias partes del país previo al 26 octubre, que será el momento en el que realizará una consulta primaria para elegir el candidato único del partido que luego irá a representarlos en la consulta del Frente Amplio en marzo.

“Tendremos debate entre las candidaturas presidenciales del Pacto Histórico”, anunció la senadora María José Pizarro, una de las que se medirá en ese proceso.

Según dijo la congresista, el comité político del Pacto definió cinco debates regionales y un debate nacional para que cada una de las candidaturas pueda presentar sus propuestas económicas, ambientales, de transición energética, reformas sociales, entre otros.

“Esto es fundamental, porque no solamente garantiza democracia, sino también conocimiento por parte de la ciudadanía, pero también de la militancia, de las diferencias o coincidencias que existen entre las distintas candidaturas. Esto es democracia, esto es el Pacto Histórico”, dijo Pizarro.

Contexto: Esta sería la decisión trascendental que tomaría el CNE sobre el Polo Democrático que podría afectar la consolidación del Pacto Histórico

En ese proceso se medirían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Alfredo Saade.

Pacto histórico
El Pacto Histórico busca elegir un candidato único. | Foto: Cristian Bayona

Se sabe que hay diferencias entre los mismos precandidatos, por lo que no parece fácil que lleguen unidos a octubre. Por ejemplo, la exministra de Ambiente Susana Muhamad cuestionó que Daniel Quintero vaya a presentarse a esa consulta, especialmente porque está siendo investigado por un escándalo de corrupción, algo que antes rechazaban desde el Pacto Histórico.

De otro lado, más allá de las peleas internas en el petrismo, también está pendiente la decisión que tome el CNE sobre el partido Pacto Histórico, ya que dentro del tribunal electoral habría varias ponencias en varios sentidos.

Una de ellas es la del magistrado Alfonso Campo, que negaría que se apruebe el más reciente congreso del Polo Democrático en el que se decidió adherirse al Pacto Histórico. Sin embargo, hay otra ponencia de Alba Lucía Velásquez que respaldaría esa decisión.

Pacto Histórico y elecciones del 2026. Imagen de referencia.
El Pacto Histórico se medirá en unas consultas primarias. | Foto: Colprensa/Semana.

Asimismo, Campo también tiene la responsabilidad de presentar otra ponencia en la que se avale o no la fusión del Pacto Histórico.

También se espera un pronunciamiento del CNE sobre la escisión del Mais para crear Progresistas, que estaría integrado por María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez.

Contexto: Los secretos de la reunión de Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico

Cualquiera de estas ponencias deberá pasar por la Sala Plena del tribunal electoral, mientras tanto, el Pacto Histórico sigue avanzando en la consolidación del partido único y en búsqueda de un candidato que lleve las banderas del petrismo al 2026.

