La guerra por el poder en el Pacto Histórico: así está la batalla en el petrismo por lograr el respaldo de Petro en las elecciones del 2026

Precisamente, el exalcalde de Medellín ha sido uno de los puntos de disputa de los últimos días. En ese sector no ven con buenos ojos que pueda entrar a competir para la consulta primaria que realizarán el 26 de octubre de este año por varias razones, entre ellas, que no es de la base del petrismo y que está imputado por el escándalo de Aguas Vivas.

La discusión que se está generando en el Pacto es que no podrían respaldar a un imputado porque ese fue el principal argumento con el que atacaron a Rodolfo Hernández en 2022, por lo que no habría coherencia. Además, aseguran que no se ha creado un comité de ética en el Pacto Histórico, una instancia que debería definir si pueden eventualmente avalar a Quintero.