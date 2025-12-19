Política

Partido Liberal descarta hacer parte de una consulta para las elecciones del 2026, estas son las razones

La colectividad anunció que no hará parte de ese proceso que se surtirá en marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 4:49 p. m.
El expresidente César Gaviria es el líder de Partido Liberal.
El expresidente César Gaviria es el líder de Partido Liberal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El Partido Liberal informó que no hará parte de una consulta interpartidista para las elecciones del 2026. “Los liberales con otros cinco partidos escogerán más adelante a un candidato único a la presidencia al cual apoyar”, anunciaron.

Según explicaron, la decisión de no participar en este mecanismo está relacionada con “la atomización de candidatos”, por lo que dedicarán sus esfuerzos para las elecciones al Congreso.

“El Partido Liberal no escogerá a un candidato adepto al Gobierno, pues no está de acuerdo con las políticas y el desempeño del presidente Gustavo Petro”, dijeron desde la colectividad.

Partido Liberal no irá a una consulta.
Partido Liberal no irá a una consulta. Foto: Suministrada

En una comunicación expedida este viernes, 19 de diciembre, al Consejo Nacional Electoral (CNE) la colectividad manifestó que no hará parte de ese proceso.

Política

Irregularidades en la Alcaldía de Pereira: este es el informe de la Contraloría sobre la administración de Mauricio Salazar

Política

Cambio Radical se baja de la consulta presidencial en marzo y se inclinaría por la propuesta de Álvaro Uribe de realizar una encuesta

Política

La Gran Consulta por Colombia le envió un mensaje al ELN desde Norte de Santander: “Vamos a perseguir su plata”

Política

“El Gobierno tiene a Colombia presa en medio del miedo”: fuertes críticas por el atentado del ELN a una base militar en Aguachica

Política

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó a la justicia en Cali, tras la orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD

Política

Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

Valledupar

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Confidenciales

Más congresistas liberales aterrizarán en la campaña de Juan Fernando Cristo, estos son los nombres

Confidenciales

Liberales prenden motores para las elecciones al Congreso de 2026

Política

“Los niños son invisibles simplemente porque no votan”: María Fernanda Restrepo se lanza al Senado por el Partido Liberal

“Los suscritos, director nacional, secretario general y representante legal del Partido Liberal Colombiano, en consideración de la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025, con la cual se fijó la fecha para la celebración de la consulta popular interpartidista para elegir candidato presidencial a celebrarse el 8 de marzo de 2026 y en ejercicio de derecho otorgado en el parágrafo primero del artículo primero ibidem, nos permitimos manifestar la intención de la colectividad de no participar en la consulta”, dijeron.

Cambio Radical se baja de la consulta presidencial en marzo y se inclinaría por la propuesta de Álvaro Uribe de realizar una encuesta

La decisión se suma a la de Cambio Radical que hizo el anuncio en el mismo sentido en las últimas horas. El director de la colectividad, Germán Córdoba, le envió un documento al CNE en el mismo sentido que los liberales. La colectividad sigue a la expectativa si Germán Vargas Lleras decide lanzarse, aunque cada vez se agotan más esa posibilidad.

Se espera que los partidos tradicionales tomen este camino y se plantee la alternativa de realizar una encuesta entre ellos, una opción que sacó a relucir en su momento el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

Cumbre Cambio Radical.
Cumbre Cambio Radical. Foto: Suministrada API

En el caso del uribismo, la senadora Paloma Valencia fue elegida como candidata de esa colectividad y hasta ahora no ha confirmado qué camino tomarán. Valencia se reunió en las últimas horas con los miembros de la Gran Consulta por Colombia, que está integrada por Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria. Sin embargo, todavía no ha aclarado que vaya a hacer parte de ese proceso.

Se espera que el Partido de la U pueda definir qué camino tomar y si se sumará a la idea de no ir a una consulta interpartidista.

Por ahora, estas colectividades estarían enfocadas en las elecciones al Congreso, que serán en la misma fecha cuando se lleven a cabo las consultas, el 8 de marzo.

Mas de Política

Expresidente César Gaviria

Partido Liberal descarta hacer parte de una consulta para las elecciones del 2026, estas son las razones

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha tenido como prioridad acercar a la comunidad a la administración pública y construir soluciones reales para las problemáticas identificadas.

Irregularidades en la Alcaldía de Pereira: este es el informe de la Contraloría sobre la administración de Mauricio Salazar

Cumbre Cambio Radical.

Cambio Radical se baja de la consulta presidencial en marzo y se inclinaría por la propuesta de Álvaro Uribe de realizar una encuesta

LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA

La Gran Consulta por Colombia le envió un mensaje al ELN desde Norte de Santander: “Vamos a perseguir su plata”

Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar.

“El Gobierno tiene a Colombia presa en medio del miedo”: fuertes críticas por el atentado del ELN a una base militar en Aguachica

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuando se entregó a la Justicia.

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó a la justicia en Cali, tras la orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD

Gustavo Petro y los drones utilizados por los grupos armados.

Guerra antidrones: ¿Gustavo Petro reconoció tarde el grave problema en Colombia? Dilian Francisca Toro lleva meses lanzando alertas

El presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque con explosivos en base militar de Aguachica.

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Detención de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla genera revuelo político: “Juran ser inocentes… como si los contratos se desviaran solos”

Gustavo Petro y la jueza Vivian Polanía.

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Noticias Destacadas