El Partido Liberal informó que no hará parte de una consulta interpartidista para las elecciones del 2026. “Los liberales con otros cinco partidos escogerán más adelante a un candidato único a la presidencia al cual apoyar”, anunciaron.

Según explicaron, la decisión de no participar en este mecanismo está relacionada con “la atomización de candidatos”, por lo que dedicarán sus esfuerzos para las elecciones al Congreso.

“El Partido Liberal no escogerá a un candidato adepto al Gobierno, pues no está de acuerdo con las políticas y el desempeño del presidente Gustavo Petro”, dijeron desde la colectividad.

Partido Liberal no irá a una consulta. Foto: Suministrada

En una comunicación expedida este viernes, 19 de diciembre, al Consejo Nacional Electoral (CNE) la colectividad manifestó que no hará parte de ese proceso.

“Los suscritos, director nacional, secretario general y representante legal del Partido Liberal Colombiano, en consideración de la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025, con la cual se fijó la fecha para la celebración de la consulta popular interpartidista para elegir candidato presidencial a celebrarse el 8 de marzo de 2026 y en ejercicio de derecho otorgado en el parágrafo primero del artículo primero ibidem, nos permitimos manifestar la intención de la colectividad de no participar en la consulta”, dijeron.

Cambio Radical se baja de la consulta presidencial en marzo y se inclinaría por la propuesta de Álvaro Uribe de realizar una encuesta

La decisión se suma a la de Cambio Radical que hizo el anuncio en el mismo sentido en las últimas horas. El director de la colectividad, Germán Córdoba, le envió un documento al CNE en el mismo sentido que los liberales. La colectividad sigue a la expectativa si Germán Vargas Lleras decide lanzarse, aunque cada vez se agotan más esa posibilidad.

Se espera que los partidos tradicionales tomen este camino y se plantee la alternativa de realizar una encuesta entre ellos, una opción que sacó a relucir en su momento el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

Cumbre Cambio Radical. Foto: Suministrada API

En el caso del uribismo, la senadora Paloma Valencia fue elegida como candidata de esa colectividad y hasta ahora no ha confirmado qué camino tomarán. Valencia se reunió en las últimas horas con los miembros de la Gran Consulta por Colombia, que está integrada por Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria. Sin embargo, todavía no ha aclarado que vaya a hacer parte de ese proceso.

Se espera que el Partido de la U pueda definir qué camino tomar y si se sumará a la idea de no ir a una consulta interpartidista.

Por ahora, estas colectividades estarían enfocadas en las elecciones al Congreso, que serán en la misma fecha cuando se lleven a cabo las consultas, el 8 de marzo.