Petro abogó por los migrantes venezolanos que fueron deportados por EE. UU. y enviados a una cárcel en El Salvador. Esto dijo

Y avanzó con su idea en su intervención en el pleno de la Celac,​ en Honduras que se realizó este miércoles, 9 de abril: “No critico, tengo mi opinión personal, sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas porque sería tratado como criminal y como esclavo y no lo es, es un ser humano”.