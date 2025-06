“Petro está muerto del susto. Si sigue queriendo atornillarse en el poder, puede sucederle lo de Noriega: se lo llevan por sapo”

“Al presidente Pedro Sánchez le he pedido que hable con el gobierno actual de Portugal, que ya le había pedido antes de elecciones, lo mismo en Portugal porque está él ubicado en Portugal. Y va a tratar de ayudarnos con un objetivo, que el señor Marín venga aquí a pagar sus penas y cuente toda la verdad. Toda cualquiera que sea. Sabemos que el señor Marín intentó en campaña infiltrar a través de mis familiares la campaña y nunca pudo. Hasta incluso cuando entró los 500 millones famosos se los hicimos devolver al que lo recibió y hay video. Solo que el video creen que lo tiene una sola persona que es un agente de inteligencia español doble, trabaja para ambos, saca plata de su único objetivo. Un artículo sobre él está publicado en El Mundo y es cierto. Y usó la inteligencia colombiana para sacarle plata a Diego Marín y varios otros han hecho lo mismo porque Diego Marín trata de sobornar y no aceptar la propuesta del presidente", agregó.

“La propuesta del presidente es que venga a Colombia y hable todo sus 38 años de vinculación con la política colombiana y las instituciones colombianas protegiendo su contrabando, que ha arruinado a miles de mujeres confeccionistas de Antioquia, de Bogotá y de muchas regiones del país. Ahora los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí“, aseguró. ”Pero para usarlo. Y entonces yo le solicito al presidente Trump, porque soy consciente a pesar de las distancias ideológicas con el presidente Trump, que en el seno de las sociedades blancas de los Estados Unidos hay una genuina lucha por la libertad, por los criterios republicanos, por una idea de democracia y de autonomía comunitaria que es respeto. Porque nosotros aquí también la tenemos como latinoamericanos, hijos de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. También somos republicanos y demócratas. Y no es posible que neonazis mafiosos se tomen los gobiernos de América Latina, las fiscalías de América Latina, pero tampoco las instituciones de Estados Unidos. Y el presidente Trump, es un consejo, igual tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que saber bien no lo que diferencia la izquierda y la derecha que se sabe, sino lo que diferencia los republicanos de las mafias, porque hoy los neonazis se visten de mafia y se financian con la mafia. Y esos neonazis no tienen nada que hacer ni en el norte ni en el sur", insistió el jefe de Estado colombiano.