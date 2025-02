“Esta es una tropelía de la extrema derecha. Para evaluar la UPC en salud, que es el per cápita que se traslada del presupuesto público a las EPS públicas y privadas, se necesita la información completa del uso de los recursos públicos por parte de las EPS desde el año 2021 ″, posteó Petro.

Este jueves, 13 de febrero, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, reveló detalles de la denuncia contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo: “Yo quiero anunciar que en este momento de la tarde he acabado de radicar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”.

“Si se va a burlar de esta plenaria, esperamos que no se burle de la justicia y no lo estoy mandando a hacer por terceras personas. Lo estoy diciendo aquí de frente, que ojalá estuviera, porque no ha estado, que quien lo está denunciando soy yo”, dijo el parlamentario de la oposición.