Petro lanzó amenaza a la Cámara por declarar al Cartel de los Soles como grupo narcotraficante: “Abuso de funciones”

Un fuerte golpe recibió el señalado régimen de Nicolás Maduro, luego de que la Cámara de Representantes en Colombia tomó la decisión, por medio de una votación, de declarar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y narcotraficante.

Pero ese contundente mensaje de los representantes no le gustó al presidente de la República, Gustavo Petro, quien en varios escenarios ha expresado que el llamado Cartel de los Soles “no existe” y que es un invento de la “extrema derecha”.

La molestia del mandatario se hizo evidente en la más reciente jornada del polémico consejo de ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño el martes de esta semana. En esa reunión de alto nivel, Petro arremetió en contra de la Cámara de Representantes.

“Tal la corrupción que hay en la Policía, pero también en la Fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso. Y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la junta del narcotráfico, la que me quiere asesinar”, dijo Gustavo Petro.

Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Además, en su intervención, Petro expresó que los representantes que votaron para declarar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista y narcotraficante incurrieron en un abuso de funciones.

“Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. Es el que puede llevar cocaína incluso del nordeste o de esta cercanía que hay en el Caquetá hasta Bogotá y es el que puede llevar de Bogotá hasta Venezuela; el Cartel de los Soles es el cartel de Bogotá”, subrayó el jefe de Estado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus despreciables crímenes”, fiscal Pam Bondi. | Foto: AP

También anotó el mandatario colombiano: “Señores parlamentarios del Congreso de la República de Colombia, que además de abusar de funciones no saben ni jota de esto. O algunos lo quieren ocultar porque algunos del actual Congreso de Colombia votan en la junta del narcotráfico”

“Y les interesa que esto no se sepa. Y a Bernie le interesa que esto no se sepa, porque esto arranca con Gaitán Mahecha y con el volteo de tierra de la sabana, de los cuales su hermano de Amarillo se ha beneficiado”, puntualizó el jefe de Estado.