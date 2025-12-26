Petro le responde a Cabal tras recordarle cuando firmó en mármol que no haría una constituyente: “Se respetará la Constitución de 1991″

El Gobierno nacional inscribió este viernes, 26 de diciembre, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ante esto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le recordó al presidente Gustavo Petro cuando antes de llegar a la Presidencia firmó en mármol que no haría una Asamblea Nacional Constituyente.

Reacciones al nuevo intento del Gobierno Petro de impulsar una constituyente: “Para eso quieren la plata de la emergencia económica”

“Prometió respetar la Constitución del 91, firmó en mármol que no haría una constituyente y hoy en su autoritarismo embarca al país en ese delirio. Estrategia para engañar incautos”, dijo Cabal.

Petro le respondió el trino publicado en la red social de X y se defendió frente a este nuevo intento de impulsar una constituyente, el cual estuvo encabezado por nueve ciudadanos en compañía de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Último intento del Gobierno por una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: MinTrabajo

“Y se respetará la Constitución de 1991. El estado social de derecho se volverá realidad, que es el objetivo central de la constitución”, detalló el presidente.

Y agregó: “Estado social de derecho no es entregarle subsidios a quienes no necesitan, sino garantizar los derechos fundamentales a todas las personas que habitan Colombia”.

Por último, Petro habló de las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán en 2026, en las que se elegirán las nuevas caras del Congreso de la República.

“Es el pueblo el que decide, el nuevo congreso está en sus manos y, por tanto, la Constituyente y las reformas sociales que el actual congreso no aprobó”, puntualizó el presidente.

Los integrantes del comité son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

De acuerdo con el ministro Sanguino, la forma de desbloquear las reformas del Gobierno es “una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”.

El comité deberá recoger 3 millones de firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. Sin embargo, Sanguino aseguró que Petro le apunta a que se llegue a 10 millones.