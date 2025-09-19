Suscribirse

Política

Petro pidió organizar “ciudadanías urbanas” y afirmó: “Si la petición la hacen un millón en las calles, se vuelve realidad”

El jefe de Estado reveló que el próximo paso de su gobierno es la movilización campesina.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 10:01 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El gobierno del presidente de la República entró a su recta final y el mandatario colombiano ha venido revelando los pasos que seguirá en esa última etapa. Gustavo Petro termina su mandato el 7 de agosto de 2026.

Todo parece indicar que el jefe de Estado les apostará a las movilizaciones en la calle bajo dos banderas: la reforma agraria y la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para 2026, en pleno año electoral.

Contexto: Advierten grave situación para 2026 y que afectaría a miles de colombianos: “Le va a reventar en las narices a Petro”

Petro expresó lo siguiente en un evento de entrega de tierras en La Dorada, Caldas: “Como tiene que haber una central única de verdad de trabajadores y trabajadoras, como tiene que haber una federación estudiantil o incluso una federación juvenil, como tiene que haber una agremiación de la cultura, como tiene que haber ciudadanías urbanas que se organicen por interés local, pero que se puedan juntar para darle fuerza a la petición”.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Petro estará en la Casa de Nariño hasta 2026. | Foto: guillermo torres-semana

“Si la petición la hacen tres, no sirve. Pero si la petición la hacen un millón en las calles, se vuelve realidad. Y la reforma agraria es una petición que debería tener, y desde hace tiempos, millones de campesinos y campesinas representándola”, insistió el jefe de Estado.

Además, reveló detalles de su estrategia: “Entonces yo quiero que empecemos a organizar estos eventos que ya hemos hecho muchos: los eventos de la movilización campesina. Se ha hablado de un movimiento campesino constituyente”.

El comentario lo hizo en medio de un evento de entrega de tierras.
El comentario lo hizo en medio de un evento de entrega de tierras. | Foto: Presidencia

“Pues empecemos a hablar de ambas cosas, de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para hacer una Constitución que garantice, no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos, algunas cosas hay que modificar, pero la Constitución ya la tenemos, que garantice que se vuelva realidad”, expresó el presidente en ese evento.

Pero la idea de una asamblea nacional constituyente ha encendido nuevamente las redes sociales y diferentes sectores políticos han rechazado la iniciativa de Petro.

Contexto: Petro viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU en medio de tensiones con Trump

“Es todo un juego de fraude, manipulaciones, para engañar a la gente que no está al tanto de estos detalles y que no saben de estas complejidades. Politiquería barata a la que nos tiene acostumbrados, ya desde hace tres años. Y a eso le pega un cuento: ‘Es que no pude arreglar a Colombia en estos primeros cuatro años porque no pude cambiar la Constitución. Y ahora, si eligen a un amigote mío de presidente, ese sí cambiará la Constitución y correrán ríos de leche y miel’. Basura, basura”, afirmó el excongresista Jorge Enrique Robledo en diálogo con El Debate de SEMANA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se disgustó por denuncia sobre “propaganda” de sus discursos en cuentas oficiales: “Señores”

2. Video del golazo de Juan Camilo Hernández con Betis ante Real Sociedad: la clavó en el ángulo

3. Fuerte advertencia en caso de alias Satanás: podría quedar en libertad, según exdirector del CTI

4. El emotivo video que publicó la Casa Blanca en homenaje a Charlie Kirk

5. Se viraliza en redes sociales emotivo video de un programa en vivo de Charlie Kirk con su esposa, Erika: “Te amo muchísimo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petromovilizaciones

Noticias Destacadas

Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro se disgustó por denuncia sobre “propaganda” de sus discursos en cuentas oficiales: “Señores”

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales

Petro pidió organizar “ciudadanías urbanas” y afirmó: “Si la petición la hacen un millón en las calles, se vuelve realidad”

Redacción Semana
Gustavo Petro Alvaro Leyva

Álvaro Leyva responde a la versión según la cual “buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”; habla de un peritaje

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.