Suscribirse

Política

Petro volvió a trinar en la madrugada arremetiendo contra Trump y reveló por qué lo hizo en ese horario

Hace varios meses, por unos mensajes del presidente, estalló una crisis entre Colombia y Estados Unidos.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 5:08 p. m.
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

El fantasma de una nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos vuelve a aparecer, a raíz de una serie de trinos publicados por el presidente Gustavo Petro en contra del mandatario Donald Trump.

Nuevamente, el jefe de Estado usó su cuenta personal de X para arremeter en contra de su homólogo.

Contexto: Gustavo Petro habla de “estallido social mundial” y le envía controvertido mensaje a Donald Trump

En el primer trino de Petro, el presidente expresó: “Poner presos a fascistas no es atacar la libertad de expresión, es respetar la libertad. ¿Entonces, EE. UU. acabó la libertad de prensa cuando puso presos y ejecutó a los genocidas nazis en Núremberg? En Núremberg, EE. UU. revivió la libertad de todo el mundo”.

Y luego publicó: “Los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad en su contra. Las revoluciones en el mundo estallan. Trump, salga de la alianza con Hitler, es hora de hablar de tú a tú con Latinoamérica libre. Es hora de libertad”.

Además, dijo por medio de esa plataforma digital: “Segundo barco civil atacado por Netanyahu, porque lleva alimentos a los hambrientos en Gaza. Esta es la hora de la revolución. Miren ahora a Túnez, miren a Francia, miren a París, siempre la París revolucionaria, miren a Bruselas, miren cómo se defiende Latinoamérica, miren a Buenos Aires y Ciudad de México, miren los 1.500 actores y actrices del cine mundial. La revolución cultural comienza. Es el estallido social mundial”.

Pero no fue el único mensaje que publicó en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre: “Aun con horario japonés, escribo: esto será historia de cambio para Colombia, la Amazonía, la altillanura, que se convertirán en el centro de las telecomunicaciones de cinco continentes, porque somos el corazón del mundo”.

Cabe reseñar que el martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó abiertamente la postura que ha tenido el Gobierno de Estados Unidos con la señalada dictadura de Nicolás Maduro. Lo hizo en un evento en Manaos, en Brasil.

“Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí, yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones y nos critican unos. Pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido —Colombia sí que los tiene— se resuelve es hablando entre los venezolanos”, expresó el mandatario.

Contexto: Armando Benedetti: “La derecha no sirve ni para el fútbol ni para las políticas sociales, la derecha no está con el pueblo nunca”

Finalmente, afirmó: “Entonces, nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina. ¿Qué es eso en la patria de Bolívar, el libertador, donde nació? Como Jesús nació en Palestina. ¿Qué es lo que nos están diciendo en estos tiempos?, que es válido asesinar de nuevo a Jesús y van a asesinar de nuevo a Bolívar, sus hijos y descendientes, que no [sé] si Jesús tuvo, pero no me meto en esos problemas. ¿Bolívar?, tampoco sabemos, tampoco nos podemos meter en esos problemas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpTrinos

Noticias Destacadas

OLMEDO LÓPEZ / Gustavo Petro

Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

Redacción Semana
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.

Petro volvió a trinar en la madrugada arremetiendo contra Trump y reveló por qué lo hizo en ese horario

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro le pasó una cuenta de cobro al Partido de la U y algunos congresistas hacen lobby para acercarse nuevamente al jefe de Estado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.