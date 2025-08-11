“Petro y los herederos de las Farc son responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay”: Tomás Uribe

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció este lunes, 11 de agosto, tras la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos más de dos meses, luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio.

El hijo del exmandatario fue contundente con su mensaje a través de su cuenta personal de X: “Petro y los herederos de las Farc son responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay”.

Tomás recordó la historia que vivió el senador cuando fue asesinada su mamá, la periodista Diana Turbay tras haber sido secuestrada por el cartel de Medellín hace más de 30 años.

“Miguel Uribe Turbay tenía apenas 4 años cuando el narcotráfico asesinó a su madre. Hoy, su hijo, de 5 años, es otro huérfano más de este mismo monstruo criminal”, mencionó.

Agregó que los delincuentes siempre han sido los mismos: “El narcotráfico muta, se camufla y cambia de nombre: traquetos, Farc, AUC, M-19, Bacrim, Narcosocialismo. Distintas siglas, el mismo negocio maldito. Hoy se ha aliado con los Herederos de las Farc a través del Pacto de la Picota, buscando consolidar junto al Cartel de los Soles un bloque narcosocialista binacional que perdure por generaciones”.

Así mismo, Tomás se despachó contra el presidente Gustavo Petro por la situación que hoy vive Colombia frente al asesinado de Miguel Uribe Turbay y la condena de su papá.

“Envalentonados por la instigación constante de Petro y su promesa de impunidad total, son ellos y él los únicos responsables del magnicidio de Miguel y del encarcelamiento de Álvaro Uribe”, detalló.

Por último, el hijo del expresidente envió un mensaje de esperanza de cara a las próximas elecciones presidenciales de Colombia con el fin de que los ciudadanos tomen el mejor camino para el país.