Petro: “Ya se sabrá todo, no tengo carro”

El presidente, Gustavo Petro, publicó un mensaje en X. Lo hizo comentando una publicación de The New York Times que desmarca al mandatario colombiano de los narcotraficantes. Esto, en el marco de la inclusión que Estados Unidos hizo del jefe de Estado colombiano en su lista negra, conocida como la lista Clinton.

“Es obvio que no tengo vínculos con organizaciones criminales. Detesto a los narcotraficantes porque cometieron un genocidio en Colombia”, señaló el mandatario colombiano.

“Ya se sabrá todo. Por ahora, lo cierto es que me pusieron en la Ofac, sin tener más bienes que mi casa, aún pago su deuda, no tengo carro, ni fincas, ni cuentas internacionales”, sostuvo Petro. “Yo solo tengo mis libros que regalaré y mucho amor que me acompaña día y noche”, agregó.

El 24 de octubre de 2025, Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y contra el ministro de Interior, Armando Benedetti, acusados de no frenar el tráfico ilícito de drogas.

“El presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

“El presidente (Donald) Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, añadió.

El presidente, Gustavo Petro, el 24 de diciembre de 2025, en Bogotá Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), implican el bloqueo de cualquier propiedad que Petro, así como su esposa y uno de sus hijos, tengan en Estados Unidos, y también les impide realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en Estados Unidos.

Esas sanciones se producen pese a “luchar contra el narcotráfico durante décadas”, reaccionó Petro. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en la red X. “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, agregó.

Petro también se quedó sin visa a Estados Unidos luego de ir a Nueva York, y con megáfono en mano, instar a los militares de ese país a desobedecer a Trump.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos) Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

Es obvio que no tengo vínculos con organizaciones criminales. Detesto a los narcotraficantes porque cometieron un genocidio en Colombia.

Engañaron a Trump y parece que no solo fueron de la oposición los mentirosos, sino varios con intereses en EE. UU., queriendo congraciarse para que no les quiten sus bienes o para que les quiten años de cárcel. Cada vez conoce uno más al ser humano, Pero los amigos llenos de codicia son peores que los enemigos que también están llenos de codicia. Ya se sabrá todo. Por ahora, lo cierto es que me pusieron en la Ofac, sin tener más bienes que mi casa, aún pago su deuda, no tengo carro, ni fincas, ni cuentas internacionales.

Y pusieron detectives gringos expertos para ver si escondía bienes en el mundo, y nada. Yo no soy codicioso, soy revolucionario. Solo por mis opiniones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el mundo sobre el genocidio en Palestina y ahora, los asesinatos sistemáticos en el Caribe y la amenaza de invasión que controvierten el derecho internacional. Yo sé que la civilización se guarda si impulsamos el derecho internacional humanitario y se derrumba si se destruye.

Y los que quieren entregar la humanidad a la barbarie me hacen su enemigo. No es las drogas lo que le preocupa al Gobierno de EE. UU., si eso fuera, serían nuestros mejores aliados. Lo que le preocupa es el poder del mundo y las ganancias. Eso no es más que codicia anacrónica. De paso la idea con la que engañaron a Trump, el hombre no se acompaña de la inteligencia sería de su país, sino de un poco de gente codiciosa y odiante, cuando debería rodearse de amor, ya debe haberlo entendido: el dinero no compra el amor, la idea que le metieron en su cabeza es que yo soy testaferro de Maduro.

Solo debería leer a Bolívar y sabría de dónde provengo. Bolívar abandonó hasta su hacienda que lo hizo rico y esclavista y se fue a buscar la bandera de la libertad. La libertad no se compra en supermercados como piensa Milei. La libertad se encuentra en el deseo profundo de la humanidad por vivir y ser feliz. Yo vengo de ahí. No me interesa ser testaferro de los negocios de Trump ni de nadie, yo no me vendo, no estoy a la venta, el cuerpo humano no se vende ni su pensamiento ni su acción. El codicioso no es revolucionario.

Yo solo tengo mis libros que regalaré y mucho amor que me acompaña día y noche. Despierte Trump a la realidad y hablemos y le contaré muchas cosas que le interesan también pero sin sus amigos mentirosos. Ponga usted su gente seria que lo cuida, yo pongo la gente colombiana, y nos veremos en una hermosa isla llena de belleza natural y cultura y sin delitos yucha franqueza; es hora de descansar de las mentiras.