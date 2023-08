Piden revocatoria de candidatura a alcaldía de Bogotá de Gustavo Bolívar por supuestas irregularidades en su renuncia al Senado

He pedido al @CNE_COLOMBIA la revocatoria de la inscripción de @GustavoBolivar a la Alcaldía de Bogotá, su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no termino el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros, esto hace que se encuentre… pic.twitter.com/nZBa4fNOi4