Cathy Juvinao anunció que apoyará a Carlos Fernando Galán, pero no la “embarró” como cuando adhirió a Gustavo Petro

“Bueno, yo sí te quiero confesar una cosa. Creo que la embarré en la manera como adherí a Petro. Se vio como si yo me volviera petrista o como si yo me uniera a las huestes petristas, cuando realmente no. Era una adhesión en donde yo consideraba que en ese momento era la mejor opción, manteniendo mi mandato de control, que fue el que me dieron mis electores en Bogotá”, dijo Juvinao en el video publicado en sus redes sociales.