“Planificadores deben renunciar”: revuelo por mensaje de Petro sobre bombardeos a menores, pero ahora dio sorpresivo giro

En redes sociales le recordaron varios mensajes cuando criticaba abiertamente ese tipo de acciones militares.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 6:05 p. m.
Petro en X
Gustavo Petro en X | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

El pasado no persona, y en esta oportunidad las redes sociales le recordaron al presidente Gustavo Petro varios pronunciamientos en los que cuestionaba los bombardeos a menores de edad en campamentos de estructuras criminales.

Sin embargo, ahora el jefe de Estado ha enfrentado una ola de críticas por ordenar un bombardeo en Guaviare en el que murieron varios menores de edad.

Contexto: Exclusivo: Fuerzas Militares fueron alertadas hace un mes de avanzada de 150 guerrilleros en Guaviare y posibles combates entre ilegales

Pero uno de los mensajes llamó la atención de los usuarios de la plataforma digital X. En la publicación, Gustavo Petro afirmaba que los planificadores de ese tipo de acciones militares, como los bombardeos, deberían renunciar.

“El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato”, expresó en ese momento el jefe de Estado.

Además, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, recordó una entrevista que dio Petro en SEMANA a la directora de ese momento, Vicky Dávila.

Katherine Miranda le pidió explicaciones a Gustavo Petro por bombardeo en Guaviare.
Katherine Miranda le pidió explicaciones a Gustavo Petro por bombardeo en Guaviare. | Foto: Semana/Suministrada a Semana/Presidencia

“Así pensaba @petrogustavo cuando era candidato a la Presidencia. Decía que bombardear campamentos cuando había niños, era un crimen de guerra y pedía la cabeza del Ministro de Defensa de @IvanDuque por responsabilidad política. Hoy nos gobierna la incoherencia”, publicó la congresista.

Post de Katherine Miranda en su cuenta personal de X
Post de Katherine Miranda en su cuenta personal de X | Foto: Post de Katherine Miranda en su cuenta personal de X

En la entrevista que publicó Miranda, la cual dura 16 minutos, Petro puso sobre la mesa varios puntos: “El primero es el reclutamiento forzado, es decir, ¿qué ocurrió? Y el segundo, la mutilación y despedazamiento. Y también ocurrió. El uno lo provoca el narco y el otro lo provoca el Estado. Así no se puede construir una democracia. Eso no es una política de seguridad”.

“Lo hizo Iván Duque por el afán de responderle a la prensa y, por tanto, a unos círculos de opinión en general de extrema derecha que lo están criticando por débil. Porque lo quieren ver más de derecha de lo que es”, afirmó Petro.

El presidente Gustavo Petro argumentó, en el caso del Tren de Cercanías, que no desembolsará la plata porque tiene un proyecto pensado para el Pacífico. No entregó mayores detalles de esa obra.
Gustavo Petro | Foto: PRESIDENCIA

Y recalcó: “Entonces, tratando de responderle a esa sociedad, a esa parte de la sociedad colombiana, entonces produce un bombardeo para que lo aplaudan, sin pensar las consecuencias. Alcanzamos a percibir los rumores, nos equivocamos, la verdad sea dicha. Yo no seguí investigando, pero Roy Barreras lo hizo”.

Contexto: Gustavo Petro sale en defensa de Verónica Alcocer tras un informe de la prensa sueca que revela su vida de lujos en Estocolmo

Entretanto, el martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que su Gobierno presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional, en contra del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordico, por el reclutamiento forzado de menores de edad.

