Política
“Planificadores deben renunciar”: revuelo por mensaje de Petro sobre bombardeos a menores, pero ahora dio sorpresivo giro
En redes sociales le recordaron varios mensajes cuando criticaba abiertamente ese tipo de acciones militares.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El pasado no persona, y en esta oportunidad las redes sociales le recordaron al presidente Gustavo Petro varios pronunciamientos en los que cuestionaba los bombardeos a menores de edad en campamentos de estructuras criminales.
Sin embargo, ahora el jefe de Estado ha enfrentado una ola de críticas por ordenar un bombardeo en Guaviare en el que murieron varios menores de edad.
Pero uno de los mensajes llamó la atención de los usuarios de la plataforma digital X. En la publicación, Gustavo Petro afirmaba que los planificadores de ese tipo de acciones militares, como los bombardeos, deberían renunciar.
“El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato”, expresó en ese momento el jefe de Estado.
El.bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato.— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2021
Además, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, recordó una entrevista que dio Petro en SEMANA a la directora de ese momento, Vicky Dávila.
“Así pensaba @petrogustavo cuando era candidato a la Presidencia. Decía que bombardear campamentos cuando había niños, era un crimen de guerra y pedía la cabeza del Ministro de Defensa de @IvanDuque por responsabilidad política. Hoy nos gobierna la incoherencia”, publicó la congresista.
En la entrevista que publicó Miranda, la cual dura 16 minutos, Petro puso sobre la mesa varios puntos: “El primero es el reclutamiento forzado, es decir, ¿qué ocurrió? Y el segundo, la mutilación y despedazamiento. Y también ocurrió. El uno lo provoca el narco y el otro lo provoca el Estado. Así no se puede construir una democracia. Eso no es una política de seguridad”.
“Lo hizo Iván Duque por el afán de responderle a la prensa y, por tanto, a unos círculos de opinión en general de extrema derecha que lo están criticando por débil. Porque lo quieren ver más de derecha de lo que es”, afirmó Petro.
Y recalcó: “Entonces, tratando de responderle a esa sociedad, a esa parte de la sociedad colombiana, entonces produce un bombardeo para que lo aplaudan, sin pensar las consecuencias. Alcanzamos a percibir los rumores, nos equivocamos, la verdad sea dicha. Yo no seguí investigando, pero Roy Barreras lo hizo”.
Entretanto, el martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que su Gobierno presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional, en contra del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordico, por el reclutamiento forzado de menores de edad.