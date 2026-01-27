Política

Pleito por consulado de Colombia en Bilbao: Cancillería no acata fallo de tutela que ordena reintegrar al excónsul Edgar Rojas

SEMANA conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo retiró de su cargo para nombrar a un alfil del petrismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 12:13 p. m.
Cancillería no acata tutela que pide reintegrar al excónsul de Bilbao.
Cancillería no acata tutela que pide reintegrar al excónsul de Bilbao. Foto: Cancillería, SEMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en una barrida de cargos clave, previo a las elecciones presidenciales y legislativas. Uno de los despedidos fue Edgar Rojas, cónsul de Colombia en Bilbao, quien estaba a meses de alcanzar su edad de pensión.

Rojas fue nombrado en provisionalidad, y en principio se argumentó que su retiro se debía a que existían funcionarios de carrera en fila para ocupar el cargo, pero lo cierto es que terminó siendo nombrado Carlos Victoria Mena, exgerente de campaña de Gustavo Petro en Risaralda y militante del Pacto Histórico.

Frente a lo ocurrido, Rojas interpuso una tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, alegando que lo dejaron desprotegido, padeciendo una enfermedad y con 61 años de edad.

Argumentó que el accionante depende exclusivamente de su salario, no cuenta con ahorros significativos ni redes de apoyo, y a su edad ve reducida su posibilidad de reinserción laboral y que padece de hiperplasia prostática benigna y una alteración en el metabolismo del hierro, condiciones que requieren seguimiento médico especializado y tratamiento permanente”, se lee en la tutela.

Política

Centro Democrático responde a explosiva carta de José Félix Lafaurie: “Le agradecemos por los años de servicio”

Política

Gustavo Petro le habría pedido a Armando Benedetti salir del Gobierno para reforzar la campaña de Iván Cepeda, ¿dará un paso al costado?

Política

Reveladores testimonios de despidos en el Dapre: “Con lista en mano y foto estaban decidiendo quién se iba y quién se quedaba”

Política

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

Política

“Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”: demoledor artículo de la reconocida revista ‘British Medical Journal’

Política

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

Política

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

Turismo

El país asiático al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026

Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Cónsul de Colombia en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería.
Cónsul de Colombia en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería. Foto: Cancillería, SEMANA

Pues la tutela se resolvió a favor de Rojas y, pasadas las 48 horas de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores desacata la orden del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

El juzgado resolvió que, de existir vacantes disponibles, se debe nombrar a Rojas en un cargo igual o equivalente al que tenía como cónsul en Bilbao.

O, en su defecto, se deberá incluir en una lista para ser nombrado en provisionalidad en vacantes que surjan futuramente, mientras persistan las condiciones que dan lugar a la protección.

Finalmente, se debe afiliar al excónsul a la seguridad social, pero nada de esto ha sido cumplido por la Cancillería.

A horas de la Ley de Garantías, la Cancillería ha barrido con al menos 130 trabajadores y, como ocurrió en Bilbao, se está primando el nombramiento de fichas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Más de Política

José Félix Lafaurie y Álvaro Uribe.

Centro Democrático responde a explosiva carta de José Félix Lafaurie: “Le agradecemos por los años de servicio”

Armando Benedetti ha sido una de las personas más cercanas a Gustavo Petro.

Gustavo Petro le habría pedido a Armando Benedetti salir del Gobierno para reforzar la campaña de Iván Cepeda, ¿dará un paso al costado?

-

Reveladores testimonios de despidos en el Dapre: “Con lista en mano y foto estaban decidiendo quién se iba y quién se quedaba”

Colpensiones

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

El principal -y más grande- hospital público del suroccidente de Colombia resiste con poco espacio en sus camas UCI para atender el alto número de pacientes covid que necesitan ventilación mecánica.

“Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”: demoledor artículo de la reconocida revista ‘British Medical Journal’

Cancillería no acata tutela que pide reintegrar al excónsul de Bilbao.

Pleito por consulado de Colombia en Bilbao: Cancillería no acata fallo de tutela que ordena reintegrar al excónsul Edgar Rojas

Sesión Comisión Cuarta del Senado Reforma Laboral

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

El presidente, Gustavo Petro, y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 5 de mayo de 2025, en Bogotá

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

Terremoto político en las consultas: el ingreso y la salida de contrincantes pone a tambalear el tablero electoral del próximo 8 de marzo

Defensoría del Pueblo alerta por inestabilidad en la institución.

Defensoría del Pueblo prende alarmas por la crisis de dirección en la Unidad para las Víctimas

Noticias Destacadas