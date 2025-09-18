El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión del Pacto Histórico como partido único; sin embargo, dejó por fuera a la Colombia Humana, al Movimiento Progresistas de María José Pizarro y la Minga Social.

Eso generó una molestia en algunos de los precandidatos presidenciales de ese sector, pues varios de ellos podrían quedar por fuera de la consulta interpartidista que realizarán en octubre para escoger al candidato único del petrismo.

“El CNE nos acaba de asestar un duro golpe a los militantes y a los candidatos del Pacto Histórico. Primero, porque no admite el ingreso de Colombia Humana, de Progresistas y de la Minga”, cuestionó Gustavo Bolívar, quien sería avalado por la colectividad del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar propuso salir a las calles tras la decisión. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

La segunda razón por la que se quejó el exsenador fue porque les entregaron una personería jurídica “condicionada”. “Nos da la personería jurídica, pero nos da dos días para solucionar los procesos sancionatorios, dado que el 19 empieza la inscripción de candidatos a las consultas internas de los partidos”, reclamó Bolívar.

El exdirector del DPS agregó que no sería posible subsanar estos hechos en dos días, por lo que considera que se trataría de una burla y una afectación a sus derechos políticos y de sus votantes.

“Hoy mismo nos reuniremos con las directivas de los partidos para tomar decisiones. Vamos a las calles a defender este derecho, seguimos actuando bajo el régimen jurídico a través de tutelas, hoy lo decidimos”, anunció Bolívar.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro afirmó que un “cónclave” que ha venido denunciando estaría operando y estaría detrás de estas decisiones. “La decisión es que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico, es decir, me quieren excluir de la contienda presidencial y eso lo digo con todas las letras”, mencionó la congresista del petrismo.

Pizarro agregó que supuestamente habría una intención para dividir las fuerzas del Pacto Histórico y por eso recurrirán a distintas herramientas jurídicas tanto nacionales como internacionales.

La senadora María José Pizarro cuestionó esa decisión. | Foto: Cortesia Prensa Senadora

“No quieren que ganemos la Presidencia, pero nosotros vamos a luchar con todas las herramientas jurídicas para lograr esta segunda etapa de un Gobierno progresista”, dijo Pizarro.

Por su parte, Daniel Quintero, otro de los que podría resultar afectado con esta decisión, aseguró que la decisión generaría que el Pacto Histórico no llegue unido a las próximas elecciones presidenciales.