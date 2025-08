“Presidente algo encerrado y clandestino”: Gustavo Petro publicó llamativo trino en el compás de la recta final de su Gobierno

Un particular mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, no pasó desapercibido por los usuarios de la plataforma digital X. En el trino el jefe de Estado hizo una especie de revelación sobre un sentimiento que lo invade.

Pero no es la primera vez que el presidente Petro revela cómo se ha sentido en la Casa de Nariño. Ya lo había hecho el pasado mes de febrero de este año, en medio de una cumbre de gobernadores. Allí expresó que su paso por la Presidencia era un episodio infeliz.

“¿Vale la pena ser presidente? Vale la pena —tengo que decirlo— no para ser feliz, porque qué episodio tan infeliz el que he vivido; porque ante el sol salen los vampiros y se achicharran, y sí que he visto vampiros achicharrándose en este periodo. Pero bueno, de eso algún día escribiré un libro”, subrayó el jefe de Estado.