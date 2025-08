La representante le reclamó al presidente Gustavo Petro porque hasta el momento no le ha exigido ninguna responsabilidad política a Guerrero por esos hechos, sino que, al contrario, la podría premiar nombrándola viceministra de la Juventud. “Entregándoles básicamente el Ministerio de la Igualdad. Esto es completamente inadmisible”, criticó la representante.

Además, puso de precedente que para nombrarla en ese cargo tuvieron que cambiar el manual de funciones porque Juliana Guerrero no contaría con la suficiente experiencia profesional, pero llegará a ganar 14 millones de pesos.

“O sea, todos los jóvenes esforzándonos por graduarnos de nuestra universidad, sabiendo que tenemos que salir a buscar trabajo y que lo primero que nos van a preguntar es cuánta experiencia tenemos, para que venga el Gobierno a regalarle un viceministerio tan importante como el de la Juventud a una señora que además hay que decir que no representa en ninguna medida toda la apuesta que hay hoy sobre las luchas juveniles”, reclamó la congresista.

En la denuncia, Pedraza también cuestionó que según un audio publicado por el portal Cambio , Verónica llegó dando órdenes a ese ministerio e incluso pidió parar la contratación, a pesar de que su hermana no ha sido nombrada en el cargo para el que se espera sea posesionada en los próximos días. “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ninguna OPS y nada de contratación. Todo se para”, afirmó Verónica Guerrero.

De hecho, el mandatario volvió a defenderla en las últimas horas. “Me parece que ver mujeres jóvenes, rebeldes y populares y de color, es una tragedia. Claro que por jóvenes deberían tener menos estudios que un viejo, pero hay viejos que no leen. Parece que acusar de manejar un ministerio que en realidad manejan otros, no es cierto”, aseguró el mandatario.

Y agregó: “El Ministerio de la Igualdad debe ser salvado, la lucha por la igualdad jamás debe morir. Y debe ser manejado por quienes han sufrido la discriminación, con sabiduría. Sé que el poder daña a cualquier ser humano que no esté preparado para resistirlo, y tengo problemas con los que, cercanos a mí, lo tocan. Yo sí puedo resistirlo. Examino la situación concreta. Casi nunca hay gente que no sirva, sino que no está en el lugar correcto. La juventud siempre debe tener una oportunidad de poder”.