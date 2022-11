David Racero revela que no habrá más tributarias en el gobierno del presidente Petro, ¿cómo lo lograrán?

El trámite de la reforma tributaria en el Congreso terminó y solo resta la conciliación de los textos en las plenarias de Senado y Cámara, para que empiece a marchar la estrategia económica del presidente Gustavo Petro.

La conciliación será necesaria porque las corporaciones hicieron cambios en el articulado y por ello, se debe armonizar lo aprobado por los congresistas. Sin embargo, quedó claro que se recaudarán unos 20 billones de pesos y por eso, la coalición de gobierno está celebrando.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dijo en entrevista con SEMANA, que con base en lo aprobado por el Congreso, el recaudo total del gobierno del presidente Petro será cercano a los 80 billones de pesos.

“Fue un debate complejo, hubo muchas diferencias y cada partido defendió sus posturas. Lo importante es que se aprobó y se cumplió con la expectativa porque el corazón de la reforma tributaria fue lo aprobado. Esperamos que en los próximos cuatro años recaudaremos 80 billones de pesos, una cifra magnífica”, afirmó.

En ese sentido Racero, reveló que el presidente Gustavo Petro no hará más uso de reformas tributarias durante sus cuatro años de mandato. “Puedo garantizarlo, no habrá más reformas tributarias en los próximos cuatro años y tal vez en los siguientes. Este es un país que se acostumbró a hacer reformas cada dos años porque se tapan huecos abriendo otros”.

Sin duda, un anuncio inesperado porque habitualmente los gobiernos de Colombia deben acudir a estas medidas económicas para poder adelantar los diferentes trabajos en el país. Sin embargo, Racero dice que todo se debe a los modelos que se venían implementando.

“Eran reformas tributarias no sostenibles, no progresivas y no equitativas. Además, con modelos en ocaso. Miren en Inglaterra que renunció la primera ministra, eso fue porque quiso seguir impulsando las políticas económicas que ya son obsoletas en el mundo. Ese modelo es tan malo que a los gobiernos les toca hacer reformas tributarias cada dos años, eso lo sabe todo el mundo”, explica Racero.

Por esa razón, el presidente de la Cámara dijo que la tributaria que presentó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es diferente y que se plasma allí una política tributaria donde queda claro que “los más ricos del país son los que más deben pagar. “No hay riesgos de desestimular la inversión, ya van a ver cómo en cuestión de semanas se regulan los mercados. El dólar bajará y todo seguirá su curso normalmente”.

A juicio de Racero, la aprobación de la reforma tributaria generará que el dólar baje en los próximos días y que haya una tranquilidad en los mercados que estaban inquietos, justamente, por el trámite que se estaba adelantando en el Congreso. “Esta noticia acaba con la inestabilidad jurídica para empresarios porque eso es lo peor, no habrá más cambios en las reglas de juego. No se afectará la economía y eso es lo importante”.

Indicó que el corazón de la tributaria aprobada es que habrá un mayor recaudo por cuenta de las sobretasas al sector financiero y al de hidrocarburos, al considerar que deben aportar más recursos.

Además, quedó claro que se luchará frontalmente contra la evasión para erradicar la corrupción y lograr unos recursos importantes porque es mucho dinero que se pierde por cuenta de ese delito.

Lo que se aprobó

Luego de dos jornadas de debate, que en cada día se extendieron por más de 10 horas, la Cámara de Representantes les dio aval a medidas como: el impuesto al patrimonio, al de los dividendos, al de las bebidas azucaradas, a reglas de tributación en las zonas francas, y se ratificó lo que desde hace un par de meses, cuando fue radicado el proyecto original por el Gobierno, se dejó escrito en piedra: nadie que gane menos de 10 millones de pesos pagará impuestos.

Uno de los artículos que más polémica generó fue el de la deducibilidad de las regalías, la cual venían haciendo las empresas que se dedican a la actividad extractiva (deducían lo pagado a título de regalías, cuando iban a pagar el impuesto de renta). Después de las fuertes discusiones, la medida que tumba esa deducibilidad, se aprobó por una mayoría absoluta, de 114 votos a favor y 33 en contra

Igualmente, fue avalado el cobro del impuesto de IVA para los espectáculos taurinos, actividades que hasta el momento estaban exentas.

Muchos artículos aprobados en Cámara tendrán que ser sometidos a conciliación. Las bebidas azucaradas y alimentos procesados, por ejemplo, si bien fueron avalados en ambas cámaras, tienen una fecha para su entrada en vigencia que es distinta en el texto del Senado, frente al que avaló la Cámara.

Y ni qué decir de un paquete de artículos nuevos que los congresistas fueron agregando en las últimas horas de la jornada: hacia las 6 de la tarde había 16 que tenían aval del gobierno, mientras en el Senado se introdujeron 7 novedades, y no coinciden.