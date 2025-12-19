Luego de tan solo dos días de haberse posesionado en el cargo, la Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación previa al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

Según el documento del Ministerio Público, se revisará si hubo una participación indebida en política por supuestamente haber compartido tarima con el exalcalde Jaime Andrés Beltrán, quien fue elegido en el 2023 pero resultó sancionado por doble militancia, por lo que tuvo que dejar el cargo. Beltrán se lanzaría al Senado por el partido Salvación Nacional.

Uno de los hechos que quedaría en evidencia en ese video es que Beltrán no solo aparece en la tarima con el nuevo alcalde sino que Portilla agradece públicamente a Beltrán por su respaldo.

Cristián Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Foto: Suministrado a Semana.

“Tendremos a nuestro líder Andrés Beltrán representándonos en el orden nacional en los próximos días”, aseguró Portilla.

La Procuraduría investigará si se pudieron haber establecido faltas disciplinarias atribuidas al nuevo alcade.

Para eso le solicitaron al mandatario local que remita los actos administrativos de su elección y posesión de su cargo, los datos de ubicación, correos y otros detalles de contacto, el manual de funciones, una constancia del tiempo del servicio y del salario mensual devengado y su hoja de vida.

Asimismo, a la Alcaldía de Bucaramanga le solicitó que comparta los registros audiovisuales del mencionado evento.

Igualmente, le piden al Consejo Nacional Electoral (CNE) informar si Jaime Andrés Beltrán se encuentra avalado e inscrito para la candidatura del Senado para el periodo 2026-2030.

Y que certifique la hora de la elección atípica realizada para la Alcaldía de Bucaramanga en diciembre de 2025 y la hora de posesión del candidato electo.

Jaime Andrés Beltrán tuvo que dejar la alcaldía de Bucaramanga. Foto: Tomado de video

En el caso de la Registraduría, la Procuraduría le solicitó que informe y remita, si existe, la certificación de Beltrán como candidato al Congreso por el partido de Salvación Nacional.

Portilla venía de ser asesor del exalcalde Beltrán. El pasado domingo, fue elegido con 63.317 votos superando a Carlos Enrique Bueno.

Sobre sus propuestas, en entrevista con SEMANA, previo a las elecciones, aseguró que “el fortalecimiento institucional” es una de sus banderas y que haya mayor seguridad en la capital santandereana.

“Tiene que haber articulación con la fuerza pública por parte de la administración municipal, un trabajo articulado importante entre las diferentes dependencias y la comunidad, apoyado por la tecnología”, dijo.

Además, afirmó que buscará una Bucaramanga más competitiva. “Hemos establecido, en el marco de las grandes obras, el adelantamiento de la troncal norte – sur. Este proyecto ya se adelantó con estudios y diseños en el primer año y medio del gobierno, al igual que el tema de las cámaras de seguridad", agregó el mandatario local.