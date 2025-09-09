Suscribirse

Proponen crear comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

Los congresistas tendrían que presentar un informe en el que detallen qué actividades hizo el mandatario en ese lugar.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 10:36 p. m.
gustavo petroPresidente
El presidente Gustavo Petro dijo que se quedó escribiendo un libro. | Foto: PRESIDENCIA

En la plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada una proposición por parte de varios congresistas en la que piden que se cree una comisión accidental en coordinación con el parlamento de Ecuador, con el objetivo de conocer qué sucedió durante el viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, ya que en determinado momento se habló de que el mandatario se habría “desaparecido” durante tres días.

Asimismo, que se pueda verificar la información difundida por los medios de comunicación cuando se dijo que supuestamente Petro se habría hospedado en una vivienda en esa ciudad.

“Establecer si existe alguna relación entre ese inmueble y el asesinato de su propietario, hecho que también ha sido reportado por la prensa”, pidieron.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es considerado uno de los narcotraficantes más temidos de los últimos tiempos de Suramérica. Fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos.
Alias Fito fue extraditado a Estados Unidos y allá se refiere a esos hechos. | Foto: AFP

Además, también solicitarían que se aporte todo lo posible para el esclarecimiento de eventuales vínculos entre estructuras delincuenciales de Ecuador y el atentado perpetrado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, otra de las hipótesis de las que se ha hablado.

“La comisión tendrá como finalidad solicitar información oficial y establecer canales de interlocución con autoridades de Ecuador, con el fin de identificar y esclarecer los hechos anteriormente mencionados”, propusieron los congresistas.

La comisión deberá presentar un informe a la Cámara de Representantes con lo encontrado y estaría integrada por los que han hecho la propuesta. Entre los firmantes están el representante Juan Espinal, Hernán Cadavid, Andrés Forero, Christian Garcés, Yénica Acosta, Betsy Pérez, John Jairo Berrío, entre otros.

Lo último que se ha conocido fueron las declaraciones que entregó alias Fito, un narcotraficante ecuatoriano, a las autoridades de Estados Unidos luego de que fuera extraditado.

Contexto: El misterioso viaje de Petro a Manta tras la posesión del presidente de Ecuador: ¿con quién se habría reunido el mandatario colombiano?

“Mi cliente no tiene contacto con el presidente Petro, impersonal ni en persona, ni llamadas, no contacto”, aseguró el abogado Alexei Schacht, representante de alias Fito.

En ese momento se conoció que Petro había viajado a la posesión presidencial Daniel Noboa, sin embargo, luego se conoció que su esquema se trasladó hasta Manta, donde permaneció dos días.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante la toma de posesión presidencial en la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 2025 en Quito, Ecuador. Noboa asume su primer mandato completo de 4 años tras 17 meses en el cargo debido al llamado del presidente Guillermo Lasso a disolver el parlamento y a adelantar elecciones.
El presidente Gustavo Petro estuvo en la posesión de Daniel Noboa en Ecuador en ese entonces. | Foto: Getty Images

Algunas versiones apuntaron a que supuestamente Petro se habría reunido con alias Fito, sin embargo, él lo negó. “No tengo ni idea quién es el tal Fito. Como presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, dijo.

Sobre la visita de Petro a Ecuador, afirmó que asistió al acto de posesión de Noboa porque le solicitaría liberar todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen y establecer un diálogo nacional democrático y que lo mismo haría con Venezuela. “Ya hemos conversado con Panamá nuestra articulación eléctrica y cultural”, dijo.

