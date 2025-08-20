Suscribirse

Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

El exmandatario estuvo en un acto público en Sabaneta, Antioquia, tras recobrar su libertad. Sorprendió a los asistentes.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 1:50 a. m.
Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ALEXANDRA RUIZ -SEMANA

Tras recobrar su libertar, por decisión del Tribunal de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe tomó la decisión de salir a las calles y eligió a Sabaneta, Antioquia, como el primer municipio en visitar después de conocer que la tutela se falló a su favor.

Uribe convocó a los ciudadanos por sus redes sociales y logró reunir a cientos de simpatizantes por las calles de ese municipio antioqueño que lo acompañaron en todas las actividades.

La ciudadanía se encontró con un Uribe activo y con toda la atención puesta en las elecciones de 2026.

Por esa razón, la gente que estaba en el ato quiso gritar “fuera Petro”, pero de inmediato Uribe los interrumpió y les pidió no hacer ese cántico.

Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos. Nosotros vamos a ganar tranquilamente", dijo.

El momento quedó registrado en video y rápidamente fue viral porque Uribe, a pesar de los ataques de Petro, no dejó que se hiciera ese cántico y pidió concentración en el proceso electoral del próximo año.

“Esta es una lucha muy difícil pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos. Debemos convocar a la ciudadanía y al espíritu democrático e incluso a los sectores que votaron por el actual Gobierno y que saben que no es el camino para Colombia, y mostrarles que aquí hay una solución que estamos construyendo para todos los colombianos”, reiteró.

Como no pudo estar en las hónras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, el exmandatario anunció que el sábado, 23 de agosto, estará en la capital para rendirle un homenaje.

“Dije yo: ‘Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria’. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y, finalmente, asesinaron a nuestro mártir, Miguel Uribe Turbay”.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia. | Foto: SEMANA

Dicho acto sería desde el barrio Modelia, lugar donde atentaron contra Uribe Turbay, y se extendería hasta el Cementerio Central donde se decidió llevar el cuerpo de Uribe Turbay para su descanso eterno.

Esa postura de Uribe demuestra que aprovechará estas semanas para meterse de lleno en la campaña electoral mientras se resuelve la segunda instancia de su proceso.

Además, el Centro Democrático tendrá una serie de reuniones políticas para definir temas clave para la campaña al Congreso y las presidenciales de 2026.

Alvaro UribeGustavo PetroCentro Democrático

