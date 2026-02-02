El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó una queja disciplinaria contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por las revelaciones de SEMANA sobre las presiones que está ejerciendo la congresista sobre la Fuerza Pública, buscando interferir en operativos que se desarrollarían en el departamento de Antioquia.

El caso de la senadora Zuleta tiene varios capítulos. En octubre, la congresista le exigió a la Policía Nacional revelar información sobre los operativos contra la minería ilegal, ejerciendo una presión directa sobre ese organismo de seguridad, pese a que su tarea como senadora es legislar y hacer control político.

Para entonces, según los testimonios revelados por SEMANA, la senadora pidió información sobre los funcionarios que operan en municipios afectados por ese delito, como Buriticá, Yalí y Remedios, reclamando información detallada sobre sus grados y dependencias.

“Los hechos que paso a exponer no constituyen meras discrepancias de carácter político, sino que representan una incursión flagrante e ilegítima del Poder Legislativo en el núcleo esencial de la seguridad del Estado. Esta situación exige la intervención urgente de la función disciplinaria para evitar la consumación de un daño irreversible al orden público y a la integridad de la Fuerza Pública”, insistió el concejal en la carta presentada ante la Procuraduría.

Este medio ha logrado documentar testimonios de oficiales que dejan en evidencia las presiones de la senadora a la Fuerza Pública y cómo estas habrían paralizado operativos en el municipio de Caucasia, además de que llevaron a la filtración de movimientos tácticos.

De Bedout sostiene que las actuaciones de Zuleta se constituirían como una posible extralimitación en sus funciones, dado que la senadora ha utilizado el control político como argumento para ejercer funciones de mando y supervisión táctica. Tales son las posibles interferencias de Zuleta, que se ha documentado que ella pidió coordenadas exactas e información sobre las operaciones en curso.

Además, el concejal acusa a la senadora de protagonizar un posible abuso de su investidura y una violación a la reserva legal. De Bedout le pidió a la Procuraduría documentar pruebas contra la congresista y abrir un proceso de indagación.