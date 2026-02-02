Elecciones 2026: lo que debe saber si fue designado como jurado de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya confirmó quiénes serán los ciudadanos que deban ejercer la tarea de jurados de votación en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

Los seleccionados recibieron notificaciones en su correo electrónico y teléfono celular. Además, las empresas privadas y entidades públicas que postularon a sus trabajadores para ejercer esa tarea también fueron informadas sobre quiénes fueron los seleccionados.

Sin embargo, es importante que las personas revisen en la página web de la Registraduría si fueron designados para ejercer esa tarea, ya que deberán presentarse a capacitaciones antes de la fecha de los comicios.

La entidad designó por sorteo a 862.392 colombianos para ser jurados de votación. Dentro de esa cifra, 730.279 fueron seleccionados como principales y el restante, 132.113, son remanentes

“Lo más sencillo que puede hacer cualquier persona es ingresar a la página de la Registraduría www.registraduria.gov.co y allí podrá consultar si fue designado como jurado de votación”, puntualizó Rafael Vargas González, director de Gestión Electoral de la Registraduría.

En ese portal está dispuesta la información con la hora y el lugar en el que deberán presentarse para las capacitaciones que da el organismo electoral para aquellas personas llamadas a ejercer esa tarea.

Los jurados de votación tienen derecho a reclamar un día de descanso remunerado que debe ser acordado con su empleador. Quienes no cumplan con el llamado de la Registraduría pueden ser objeto de sanciones como multas desde uno a diez salarios mínimos legales vigentes, si se trata de trabajadores de empresas privadas, mientras que los funcionarios públicos que no cumplan con ese llamado pueden ser destituidos del cargo.

Entre las personas seleccionadas para ser jurados de votación en las elecciones a Congreso a este 8 de marzo, 331.005 corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

El director de Gestión Electoral invitó a la ciudadanía a consultar toda la información sobre las elecciones legislativas de manera directa en el portal de la Registraduría, para evitar caer en estafas.