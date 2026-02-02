Política

Elecciones 2026: lo que debe saber si fue designado como jurado de votación

La Registraduría citará a los elegidos para una capacitación a la que deben presentarse antes de los comicios del 8 de marzo.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
De una base de datos de 2,4 millones de ciudadanos, fueron elegidas 856.000 personas para garantizar la transparencia del proceso electoral en 2026.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ya confirmó quiénes serán los ciudadanos que deban ejercer la tarea de jurados de votación en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

Los seleccionados recibieron notificaciones en su correo electrónico y teléfono celular. Además, las empresas privadas y entidades públicas que postularon a sus trabajadores para ejercer esa tarea también fueron informadas sobre quiénes fueron los seleccionados.

Sin embargo, es importante que las personas revisen en la página web de la Registraduría si fueron designados para ejercer esa tarea, ya que deberán presentarse a capacitaciones antes de la fecha de los comicios.

La entidad designó por sorteo a 862.392 colombianos para ser jurados de votación. Dentro de esa cifra, 730.279 fueron seleccionados como principales y el restante, 132.113, son remanentes

