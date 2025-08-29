Representante del Centro Democrático pidió que ‘menores sicarios’ reciban la máxima condena de 60 años de prisión

Frente a la sanción que recibió el menor que disparó en contra del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que posteriormente le ocasionó su muerte. Se conoció una aguda voz desde el Congreso de la República.

Se trata del representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar Meneses del Centro Democrático, quien rechazó la condena de 7 años que recibió ese menor, tildándola como una “burla” frente al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Villamizar hizo un llamado para que se apruebe con celeridad en el Congreso el proyecto de ley 025 de 2025, el cual tiene como espíritu que se modifique la responsabilidad penal para adolescentes.

Ese proyecto busca entre otros elementos que jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos graves como homicidio, hurto calificado, secuestro, concierto para delinquir, delitos sexuales, entre otros, sean juzgados como adultos.

Representante Oscar Villamizar | Foto: Guillermo Torres / Semana

Con la intención de que pierdan ese beneficio de recibir sanciones con penas de máximo 8 años. “Con el proyecto, quienes incurran en estos crímenes enfrentarán las sanciones plenas del Código Penal, que pueden llegar hasta 60 años de prisión”, se desprende del comunicado del representante Villamizar Meneses.

Comunicado representante a la cámara del Centro Democrático Oscar Villamizar Meneses | Foto: Comunicado representante a la cámara del Centro Democrático Oscar Villamizar Meneses

“Un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar en libertad en solo 7 años. Eso es una burla para Colombia. Con esta reforma buscamos que las penas sean iguales para adultos y menores que cometen delitos atroces. Hoy muchos jóvenes ingresan voluntariamente a bandas criminales, son sicarios a sueldo y viven de ello”, expresó el congresista.

Atentado Miguel Uribe Turbay | Foto: Semana

Además, dio una claridad sobre la iniciativa: “No está en contra de la niñez ni de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, sino de aquellos que, teniendo oportunidades, deciden conscientemente delinquir. En el caso del menor que asesinó a Miguel Uribe, recordó que este hizo parte de programas del Gobierno, pero aun así optó por la criminalidad”.

“El actual sistema impide conocer el historial de los menores reincidentes, pues si hoy un joven mata a cinco personas, no queda registro de sus antecedentes. Con este proyecto, los menores responderán bajo las mismas reglas de antecedentes judiciales que los adultos”, concluyó el comunicado.