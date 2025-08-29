“Ese palacio es horrible y mal hecho y frío. Parece de París en invierno”: Gustavo Petro se despacha contra la Casa de Nariño

En un multitudinario evento en Bucaramanga, Gustavo Petro criticó duramente la Casa de Nariño, la emblemática construcción en donde opera la presidencia de la República.

“Ese palacio es horrible y mal hecho y frío. Parece de París en invierno”, dijo el mandatario.

Múltiples veces aseguró que no le interesan los lugares suntuosos, sino que quisiera estar al lado del pueblo: “Yo quiero estar en el corazón de la gente humilde. No me gusta la gente de los clubes”.

“Voy a morir feliz porque me recordará la felicidad que me daba de sentirme entre multitudes”, aseguró ante los aplausos de la gente.