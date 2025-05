Santiago Botero: “Tenemos que apoyar a Petro”. Las redes dejan en evidencia el pasado petrista del precandidato presidencial

Uy ! No la van a creer Aquí está el papá de Santiago Botero que habla maravillas de Gustavo Petro y les tengo otra perla este video lo compartió el mismísimo Petro El señor Santiago Botero tiene todo el derecho a aspirar a la presidencia, pero que no se engañen los que se… pic.twitter.com/JtN8Ghl6UU

“No me sorprende del supuesto “outsider”. Es evidente que la estrategia es dividir los votos y que la izquierda siga gobernando, pero no son capaces de admitirlo porque van detrás de sus intereses y no del bien del bien del país”, señalan los comentarios.