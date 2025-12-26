Senado de la República citará a todos los ministros a control político por el decreto de emergencia económica

Por unanimidad, sin votación nominal, el Senado de la República aprobó la proposición de debate de control político al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La proposición, presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, logró el respaldo del Centro Democrático, y parte de la bancada del Partido de la U y Liberal.

De acuerdo con la proposición, se citan a todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de responder no solo a la declaratoria, sino también a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero.

Motoa, en la sesión virtual del Senado, pidió que se cite al debate cuanto antes, pese a que el Congreso se encuentra en receso legislativo.

“Se están vulnerando principios democráticos, se está desconociendo la decisión de una rama independiente, que es el Legislativo, y por eso quiero que cuanto antes se convoque a este debate de control político", expresó Motoa en la plenaria.

De acuerdo con la proposición, "aun cuando el Congreso se encuentre en receso legislativo, es imperativo que el Senado de la República sea convocado para analizar la conveniencia y pertinencia de la declaratoria del estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional”.

Igualmente, Lidio García, presidente del Senado, está de acuerdo con citar a control político en sesiones extraordinarias.

“No tenemos ningún problema de hacer control político en el momento que sea necesario”, dijo en una de sus intervenciones.

La próxima semana se citará para decidir frente a los ascensos de la Policía Nacional y las Fuerzas Miliares, pero se espera que también se interrumpa el receso para citar al debate de control político.

La última palabra la tiene el presidente del Senado, pero SEMANA conoció que el control podría ocurrir en la primera semana de enero.