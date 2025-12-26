Radican proposición para un debate de control político al decreto de emergencia económica y piden que sea “cuanto antes”

En medio de la sesión extraordinaria del Senado de la República, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, radicó una proposición para un debate de control político sobre el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.

El senador pide citar a todos los ministros del Gobierno nacional “para que en debate de control político rindan informe ante la plenaria del Senado” sobre la declaratoria y por la venta de bonos (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero.

Además, argumentó que, en virtud de los artículos 135 y 138 de la Constitución, “la función de control político se podrá ejercer en todo tiempo”.

“En ese sentido y aun cuando el Congreso se encuentre en receso legislativo, es imperativo que el Senado de la República sea convocado para analizar la conveniencia y pertinencia de la declaratoria del estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional”, manifestó en la proposición.

En su intervención, el senador aseguró que el Gobierno recurre a los estados de excepción cuando no logra consensos “o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación”.

“Se están vulnerando principios democráticos, se está desconociendo la decisión de una rama independiente, que es el legislativo, y por eso quiero que cuanto antes se convoque a este debate de control político", dijo en la sesión.

Día decisivo para la emergencia económica en el Senado: se interrumpe el receso legislativo para ejercer control político

Y agregó: “El control político no se suspende y la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones”.

Por otro lado, Lidio García, presidente del Senado, reiteró que “no tenemos ningún problema de hacer control político en el momento que sea necesario”.

Por su parte, voces como la del senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, afirman que el debate deberá surtirse en enero, dado que el decreto de sesiones extraordinarias es concreto en su propósito de dar a conocer los ascensos de la Policía y las Fuerzas Militares.

“Nada se puede discutir sin ser previamente anunciado”, manifestó el congresista, en conversación con SEMANA.