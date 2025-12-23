Política

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

Petro sigue adelante con su decreto, pese a las advertencias. La Corte Constitucional examinará este martes qué medida tomará.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 12:51 p. m.
Mauricio Gómez Amín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y David Luna.
Mauricio Gómez Amín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y David Luna. Foto: FOTOS: SEMANA.

La Navidad del presidente Gustavo Petro será ruidosa por cuenta del decreto de emergencia económica que oficializó en la noche de este lunes, 22 de diciembre, y con el que pretende recaudar, a través de nuevos impuestos a los colombianos, 16.3 billones de pesos.

Sus opositores y políticos independientes están alarmados con el nuevo decreto porque, a juicio de varios expertos en derecho, no cumple los requisitos de constitucionalidad y podría caerse en la Corte Constitucional.

Como Petro no escucha las advertencias y sigue adelante con la emergencia económica, sus opositores tampoco se silencian.

Gobierno Petro decretó emergencia económica.
Gobierno Petro decretó emergencia económica. Foto: Presidencia

La precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo: “El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza”.

Política

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Política

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Política

Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

Política

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Política

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

Política

Cancillería abre investigación a Óscar Muñoz tras fiesta en Nicaragua con Carlos Ramón González, prófugo por el caso UNGRD

Política

Vicky Dávila da la bienvenida a Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia: “Unidos somos más fuertes”

Nación

En medio de la vacancia judicial, magistrados de la Corte Constitucional se reunirán por la emergencia económica

Política

Iván Duque le responde a Gustavo Petro por la crisis fiscal y la deuda: “Quien nos criticaba la incrementó irresponsablemente”

Política

Gustavo Petro insiste en defender a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a las escandalosas pruebas en su contra por escándalo de la UNGRD

Valencia recordó que la Constitución es clara: “La emergencia económica solo se puede declarar cuando ocurra un hecho grave e imprevisto. Es decir, una situación que no se podía anticipar y que no pueda solucionarse a través de los mecanismos ordinarios. Ejemplo: el Covid. Sin embargo, el Gobierno alega una crisis fiscal para fundamentar la emergencia, pero en realidad es su ineficiencia. Esto no es admisible”.

No
Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, quien conoce como pocos las finanzas del país porque ha sido ministro de Hacienda, dijo que “las cosas de mal en peor”.

“Gustavo Petro, otra vez, tratando de saltarse al Congreso, ahora con una reforma tributaria expedida por decreto. Esto es abiertamente inconstitucional y antidemocrático. El autócrata en acción. Confío en que las instituciones prevalezcan y en que en 2026 el país elija un presidente que respete la Constitución”, manifestó.

El también precandidato David Luna fue más allá. “Intervendré ante la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 que acaba de publicar el Gobierno de Petro. Han jugado irresponsablemente con el presupuesto del país y ahora pretenden, vía emergencia, cargarles a los colombianos el costo de su despilfarro e improvisación. No vamos a permitir que gobiernen por decreto para tapar sus errores”.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo tampoco ocultó su molestia con el decreto de emergencia económica. “Continúa el ‘cambio’. Ahora el presidente Gustavo Petro declara emergencia económica: más improvisación, más caos y más corrupción”.

La senadora María Fernanda Cabal también anunció que radicó este martes, 23 de diciembre, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial.

“La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”, dijo.

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.
El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño. Foto: Presidencia

Por su parte, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, dijo que el Gobierno de Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo.

“Declarar una emergencia económica y social en todo el territorio nacional, cuando existen billones de pesos en fiducias, una bajísima ejecución presupuestal y un derroche constante del gasto público, es un abuso de poder. No es falta de recursos, es mala gestión administrativa. Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario”.

Se espera que a las 10:00 a. m. de este martes, 23 de diciembre, la Corte Constitucional se reúna para examinar qué camino tomarán frente a la medida presidencial.

Mas de Política

Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Mauricio Gómez Amín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y David Luna.

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

María Fernanda Cabal, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Germán Córdoba, César Gaviria, Carlos Caicedo y Efraín Cepeda.

Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

Gran Consulta por Colombia y Pacto Amplio: las coaliciones que toman forma de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Gobierno Petro decretó emergencia económica.

Gobierno de Gustavo Petro decreta emergencia económica por 30 días y abre paso a nuevos impuestos

La controversia empeoró cuando se difundieron videos de una actividad denominada “Noche Vallenata Colombiana”.

Cancillería abre investigación a Óscar Muñoz tras fiesta en Nicaragua con Carlos Ramón González, prófugo por el caso UNGRD

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

Vicky Dávila da la bienvenida a Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia: “Unidos somos más fuertes”

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

De la Espriella felicitó a Paloma Valencia por sumarse a la Gran Consulta por Colombia: “Estaremos juntos para el bien de la nación”

Viceministro Jaime Berdugo responde a las denuncias en torno al Banco de Iniciativas del Ministerio del Interior.

MinInterior responde a denuncias por proceso para entregar $77.000 millones a las comunidades: “La confederación quería el manejo”

Noticias Destacadas