“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

La Navidad del presidente Gustavo Petro será ruidosa por cuenta del decreto de emergencia económica que oficializó en la noche de este lunes, 22 de diciembre, y con el que pretende recaudar, a través de nuevos impuestos a los colombianos, 16.3 billones de pesos.

Sus opositores y políticos independientes están alarmados con el nuevo decreto porque, a juicio de varios expertos en derecho, no cumple los requisitos de constitucionalidad y podría caerse en la Corte Constitucional.

Como Petro no escucha las advertencias y sigue adelante con la emergencia económica, sus opositores tampoco se silencian.

Gobierno Petro decretó emergencia económica. Foto: Presidencia

La precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo: “El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza”.

Valencia recordó que la Constitución es clara: “La emergencia económica solo se puede declarar cuando ocurra un hecho grave e imprevisto. Es decir, una situación que no se podía anticipar y que no pueda solucionarse a través de los mecanismos ordinarios. Ejemplo: el Covid. Sin embargo, el Gobierno alega una crisis fiscal para fundamentar la emergencia, pero en realidad es su ineficiencia. Esto no es admisible”.

Esta es la primera demanda que radican contra el decreto de emergencia económica del gobierno Petro. Foto: No

El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, quien conoce como pocos las finanzas del país porque ha sido ministro de Hacienda, dijo que “las cosas de mal en peor”.

“Gustavo Petro, otra vez, tratando de saltarse al Congreso, ahora con una reforma tributaria expedida por decreto. Esto es abiertamente inconstitucional y antidemocrático. El autócrata en acción. Confío en que las instituciones prevalezcan y en que en 2026 el país elija un presidente que respete la Constitución”, manifestó.

El también precandidato David Luna fue más allá. “Intervendré ante la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 que acaba de publicar el Gobierno de Petro. Han jugado irresponsablemente con el presupuesto del país y ahora pretenden, vía emergencia, cargarles a los colombianos el costo de su despilfarro e improvisación. No vamos a permitir que gobiernen por decreto para tapar sus errores”.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo tampoco ocultó su molestia con el decreto de emergencia económica. “Continúa el ‘cambio’. Ahora el presidente Gustavo Petro declara emergencia económica: más improvisación, más caos y más corrupción”.

La senadora María Fernanda Cabal también anunció que radicó este martes, 23 de diciembre, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial.

“La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”, dijo.

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño. Foto: Presidencia

Por su parte, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, dijo que el Gobierno de Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo.

“Declarar una emergencia económica y social en todo el territorio nacional, cuando existen billones de pesos en fiducias, una bajísima ejecución presupuestal y un derroche constante del gasto público, es un abuso de poder. No es falta de recursos, es mala gestión administrativa. Hago un llamado a la Corte Constitucional: hagan respetar la Constitución y frenen este acto autoritario”.

Se espera que a las 10:00 a. m. de este martes, 23 de diciembre, la Corte Constitucional se reúna para examinar qué camino tomarán frente a la medida presidencial.