Taxista respondió trino de Gustavo Petro en el que dijo que “el pobre casi no usa gasolina”. El mensaje se hizo viral

El presidente de la República, Gustavo Petro, encendió la polémica por un discurso que dio en la más reciente alocución que dio desde la Casa de Nariño, en donde defendió su controversial nueva reforma tributaria, que su Gobierno radicó en el Congreso para su debate.

En esa extensa intervención, el mandatario colombiano dijo de frente que “el pobre casi no usa gasolina”, al defender las medidas que consagra el proyecto y que elevarían aún más su precio.

“Cuando nosotros decimos ‘impuestos a los vehículos de alto cilindraje’, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre casi no usa gasolina; el que más la usa es el del carro de cuatro puertas. Le ponemos impuestos a la renta de la banca, pues claro, porque la utilidad de los banqueros es producto del trabajo de los demás colombianos”, dijo Gustavo Petro en la alocución.

Además, expresó: “Qué terrible la reforma tributaria, que ahora sí es para personas naturales. Pues sí, es para personas naturales, pero para aquellos que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no para el pobre trabajador. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero, y eso no puede ser así. Pueden decir que no la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, los que hagan eso, pues lo hacen porque no quieren ponerle impuestos a los ricos”, expresó el presidente”.

Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Luego, el presidente publicó un trino en su cuenta personal de X, en el que dio una férrea defensa a esa polémica declaración.

“Decir algunas verdades por televisión, entre tanta mentira”, subrayó Petro.

Decir algunas verdades por televisión, entre tanta mentira. pic.twitter.com/kpyfzf8CFF — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Pero un taxista tomó la decisión de publicar un trino respondiendo el mensaje del presidente Gustavo Petro: “Soy taxista y no sabía que era rico… Todos los días tanqueo, cómo hago para volverme pobre…”.

Soy taxista y no sabía que era rico... Todos los días tanqueo como hago para volverme pobre... — alex contreras (@alexcontreras77) September 3, 2025

Además, esa declaración de Petro ha ocasionado una tormenta política. La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, estalló en contra de Petro: “Quien dice esto se ‘graduó’ en Economía. Petro asegura que ‘el pobre no usa gasolina’. ¿Y el diésel y la gasolina de camiones y furgones que transportan los alimentos? Claro que impactan el bolsillo de todos los colombianos”.

Quien dice esto se ‘graduó’ en economía. Petro asegura que ‘el pobre no usa gasolina’. ¿Y el diésel y la gasolina de camiones y furgones que transportan los alimentos? Claro que impactan el bolsillo de todos los colombianos. pic.twitter.com/tDmcrVGngn — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 3, 2025

Hizo lo propio, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda: “Ya no saben qué inventar para meternos esa reforma tributaria, por fortuna la gente come agua molida y viento raspado. Por fortuna, las motos se tanquean con babas y la comida llega en alfombras mágicas. ¡Creen que la gente es tonta!”.