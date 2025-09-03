Suscribirse

Política

Gustavo Petro le muestra a EE. UU. una operación marítima de su Gobierno contra las drogas: “Así se hace”. Este es el video

El mandatario alertó que bombardear una embarcación tiene consecuencias.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 3:42 p. m.
Presidente Gustavo Petro y operación marítima
Presidente Gustavo Petro y operación marítima. | Foto: Foto Presidencia y foto tomada de video del Ministerio de Defensa

Se presentó un fuerte cruce de mensajes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el señalado régimen de Nicolás Maduro, el cual se registró tras una operación militar marítima de las autoridades norteamericanas contra el tráfico de drogas desde Venezuela.

Contexto: https://www.semana.com/politica/articulo/petro-respondio-a-trump-con-un-trino-tras-confirmar-que-derribo-un-barco-cargado-con-mucha-droga-que-salio-de-venezuela/202526/

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en las redes sociales, haciendo referencia a esa acción de Estados Unidos, que según reportes oficiales deja hasta el momento 11 personas muertas.

En uno de los mensajes que publicó el jefe de Estado colombiano, mostró un video sobre un operativo que habrían adelantado las autoridades colombianas en una acción de interdicción marítima contra las drogas.

En el ataque, murieron 11 personas.
En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

En el trino, el mandatario lanzó un sablazo al advertir que bombardear una embarcación es una violación al “principio universal de proporcionalidad”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Así se hace una interdicción marítima. Aquí con ayuda de la fuerza aérea colombiana. Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato”, publicó el presidente Gustavo Petro.

En otros mensajes que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano expresó: “Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

Y en otro trino añadió: “Tengo que informar que con inteligencia naval colombiana, se incautó 4,5 toneladas de cocaína al sur de Puerto Rico; se capturaron ciudadanos dominicanos, colombianos y ecuatoriano”.

Sobre el operativo en contra del tráfico de drogas desde Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington: “Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo. Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde vino esto”.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.
Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images
Contexto: El enigmático trino de Marco Rubio que elevó las especulaciones sobre intervención de EE. UU. en Venezuela

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país desde hace mucho tiempo. Estas salieron de Venezuela, y están saliendo muy abundantemente de Venezuela, muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos. Y podrán ver eso después de esto, después de que termine esta reunión”, puntualizó Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado lanza premonición contra Maduro tras operación militar de EE. UU.: “Cada día que pasa se cierra el cerco”

2. Trump ordena al Departamento de Defensa fortalecer las Fuerzas Armadas tras reunión entre Rusia y China

3. “Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

4. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se estanca tras la etapa 11

5. Cayó instructor de ‘drones asesinos’ de las disidencias de las Farc en el Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEstados UnidosOperación militartráfico de droga

Noticias Destacadas

Katherine Miranda y Gustavo Petro

“Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro y operación marítima

Gustavo Petro le muestra a EE. UU. una operación marítima de su Gobierno contra las drogas: “Así se hace”. Este es el video

Redacción Semana
Jorge Robledo, Alberto Carrasquilla y Gustavo Petro.

Jorge Enrique Robledo compara la reforma tributaria de Petro con la de Carrasquilla y recuerda las movilizaciones que incentivó en 2021

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.