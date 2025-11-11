Los integrantes de Cambio Radical sostuvieron una reunión a puerta cerrada durante tres horas para hablar de los caminos que tomará el partido de cara a las elecciones de 2026. Ese encuentro fue encabezado por el líder natural de la colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Los militantes le reiteraron a Vargas Lleras su invitación a que se presente a las elecciones presidenciales de 2026, como una de las alternativas de la oposición para detener la intención del presidente Gustavo Petro de dejar a un sucesor de su línea en la Casa de Nariño.

Aunque el exvicepresidente aún no confirma cuál será el paso que dará para esos comicios nacionales, sus seguidores aseguran que él es la persona más calificada para tomar las riendas de la nación.

Reunión de bancada de Cambio Radical. | Foto: Cortesía Cambio Radical / A.P.I.

“Creemos que Germán Vargas tiene la capacidad, el carácter, el conocimiento para ser candidato presidencial. Lo hemos vuelto a recomendar. Ese es el propósito y es la mejor posibilidad que podemos encontrar en el abanico de posibilidades que tiene el país. Estamos a la espera de que él tome la decisión; esperaremos en las siguientes semanas; aún tenemos tiempo de consolidar esa posible candidatura de Germán Vargas”, sostuvo el senador y vocero de la colectividad, Carlos Fernando Motoa.

El partido también busca resolver las dudas sobre el estado de salud de Vargas Lleras, quien en meses recientes viajó a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico. Desde allí compartió una foto en compañía de su hermano, Enrique Vargas Lleras.

“Lo más importante de la reunión de hoy es que callamos las voces de los detractores de Germán Vargas y del partido Cambio Radical mencionando una precaria salud de Germán Vargas. Lo hemos visto en las mejores condiciones, los problemas de salud superados, y ha venido asumiendo la responsabilidad que le corresponde como jefe natural de Cambio Radical”, agregó Motoa.

Cambio Radical aún no define quién será su cabeza de lista al Senado, tampoco ha completado su lista de candidatos o si esta será cerrada o abierta. El senador enfatizó que esa determinación depende de si el partido decide tener un candidato único a la Presidencia de la República.

“El llamado de Germán Vargas es a seguir haciendo desde Cambio Radical la oposición que hemos realizado, que llevemos este mensaje a los territorios, que recorramos los municipios enalbardando las banderas de los logros que hemos tenido como oposición”, agregó el congresista.