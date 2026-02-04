Política

Tras la decisión del CNE contra Iván Cepeda, tambalea la consulta del Frente por la Vida: ¿Qué harán Roy Barreras y Juan Fernando Cristo?

Iván Cepeda irá solo a la primera vuelta; Roy Barreras pidió a sus demás compañeros que se inscriban, pero Camilo Romero lo desautorizó.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Foto: SEMANA

La decisión del Consejo Nacional Electoral de cerrarle el paso a la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo, porque había participado en una en octubre de 2025, sacudió a la izquierda y la distanció del candidato presidencial Roy Barreras.

Tal como lo había anunciado, Cepeda irá solo a la primera vuelta presidencial porque él fue elegido en octubre de 2025 como el candidato único del Pacto Histórico.

Además, esa coalición de partidos políticos lo respaldó nuevamente este miércoles, 4 de febrero, y lo consideró el candidato único del Pacto Histórico en la primera vuelta presidencial.

“En coherencia con ese mandato popular, la Dirección Nacional del Pacto Histórico reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad”, precisó el Pacto.

El otro candidato, Roy Barreras, propuso que, pese a lo ocurrido, se inscriban los demás aspirantes a la consulta del Frente por la Vida este jueves, 5 de febrero.

IVÄN CEPEDA
Iván Cepeda Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Les propongo que tramitemos cuanto antes, hoy mismo, la inclusión de por lo menos cuatro o cinco dirigentes más: dos dirigentes de izquierda, uno de ellos, un exconstituyente que está listo y decidido a participar de nuestra consulta, y por lo menos dos lideresas mujeres progresistas; una de ellas me ha dicho que ya está lista para participar, pero hay otras compañeras que yo he propuesto públicamente para que integren esta consulta”, dijo.

Y añadió: “Hay que fortalecer la consulta del Pacto Histórico, pero para hacer eso, es indispensable, es un error, dejarle la cancha vacía a la consulta de la derecha para que los 21 millones de colombianos solo tengan el menú uribista enfrente”.

Una de las personas que reaccionó en contra de la propuesta de Barreras fue Camilo Romero, el exgobernador de Nariño y quien pretendía competir contra él e Iván Cepeda por la candidatura única del Frente Amplio.

“Roy Barreras no representa al progresismo”, escribió Romero en sus redes sociales, una demostración de distanciamiento y de que, seguramente, no participará en la consulta del 8 de marzo.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras.
Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

Con esta mostrada de dientes de Romero, es posible que la izquierda y el progresismo se inclinen exclusivamente por acompañar a Iván Cepeda en su intento por llegar a la primera vuelta y desistan de hacer parte de la consulta.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, 4 de febrero, el petrismo venía ambientando la posibilidad de no participar en la consulta si Cepeda no hacía parte de ella.

El exvicecanciller Jorge Rojas, amigo personal de Petro, escribió en sus redes sociales: “No tiene sentido ir a una consulta si el CNE le niega a Iván Cepeda y a sus electores el derecho a elegir y ser elegido. Sin Iván Cepeda no debería haber consulta. Dos alternativas: acuerdo para asegurar un solo candidato a la presidencia del progresismo el 31 de mayo o ir decididamente con la candidatura de Iván a la primera vuelta”.

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.
Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

Roy Barreras y el exministro Juan Fernando Cristo, quienes habían mostrado intenciones de participar en esa consulta, tendrán que buscar otros candidatos y participar en la consulta. Al fin y al cabo, quien lo haga y resulte ganador el 8 de marzo tendrá opción de recibir recursos económicos por reposición de votos.

