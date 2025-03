Vargas Lleras responde al consejo de ministros: “Petro mentiroso, usted es el único responsable”

Germán Vargas Lleras fue uno de los blancos de Gustavo Petro en su reciente consejo de ministros. El presidente ha sostenido, en varias oportunidades, que el líder de Cambio Radical creó la Nueva EPS, pese a que esa información no es cierta.

“Encontramos en la Nueva EPS el desastre. 5 billones de pesos que esa EPS privada, en manos del hermano de Vargas Lleras, debía pagarle a clínicas y hospitales y no les pagó. Pero sí sabemos que mientras había anticipos de pago a empresas farmacéuticas y a clínicas privadas. Entonces, unas eran castigadas y otras premiadas, ¿por qué?, ¿a quién pertenecían?, ¿a cambio de qué se entregaban y por qué le dejaron al Estado esas deudas?, que no vamos a pagar, sino que se liquidan”, afirmó Petro en la reunión con su equipo.

Luego el presidente, en un trino en el que le contestó a Vicky Dávila, quien había asegurado que solo el presidente es responsable de la crisis medicamentos, el primer mandatario aseguró: “La Nueva Eps la creo Vargas Lleras para que su familia la dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en facturas y que no pagaron a clínicas y hospitales, que son los que sí atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola, que vendan sus clínicas privadas para pagar sus deudas De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas que también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño oligopolio privado y que tienen el poder de la vida y la muerte de los colombianos. Solo a gente como a usted se le ocurre poner en riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer negocios; cobran el doble que valen los medicamentos, es una carrera de vampiros por quedarse con los dineros de la salud de los colombianos”.