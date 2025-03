El presidente Gustavo Petro realizó un nuevo consejo de ministros, televisado este martes 25 de marzo desde las 4:00 p. m. hasta casi las 6:00 p. m. El mandatario finalmente tuvo que adaptarse para no interferir con el partido de la Selección Colombia.

La reunión se centró en la crisis del sistema de salud. Petro no reconoció ninguna responsabilidad, sino que, por el contrario, la emprendió contra familias políticas, entre ellas los Char y los Vargas Lleras; cuestionó el trabajo de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, a quien él ternó; criticó a los medios de comunicación, a los gremios del sector de la salud, a las farmacéuticas, entre otros.

1. “La Fiscalía parece que se paralizó”

El presidente Gustavo Petro la emprendió contra la fiscal general. | Foto: juan carlos sierra-semana

Una de las críticas más agudas y que más sorprendió fue contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Esto por la investigación que se adelanta en contra del entramado de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando.

“La Fiscalía parece que se paralizó. Hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la Fiscalía está para descubrir cosas, porque estos son delitos que el presidente ya no puede investigar. Yo puedo actuar en lo administrativo pero la investigación es de jueces y fiscales”, dijo Petro.

El mandatario reclamó porque según él, los jueces y fiscales estarían investigando el entramado de Papá Pitufo desde 2023. “¡Qué bonitos! Entonces quieren ver si me dio plata. Pues no me dio plata, entonces van a hacer la investigación y toda la investigación del Pitufo va a quedar impune porque son generales, senadores, expresidentes de la República que recibieron sobornos”, agregó Petro.

Petro televisó un nuevo consejo de ministros. | Foto: Presidencia

2. “Esa EPS privada en manos del hermano de Vargas Lleras”

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter en contra de la familia Vargas Lleras, a pesar de que ya tuvo que rectificar una crítica que hizo en contra de Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Esta vez, Petro relacionó a Enrique Vargas Lleras con negocios del sector de la salud a través de la Nueva EPS.

“Encontramos en la Nueva EPS el desastre. 5 billones de pesos que esa EPS privada, en manos del hermano de Vargas Lleras, debía pagarle a clínicas y hospitales y no les pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas farmacéuticas y a clínicas privadas. Entonces, unas eran castigadas y otras premiadas, ¿por qué?, ¿a quién pertenecían?, ¿a cambio de qué se entregaban y por qué le dejaron al Estado esas deudas?, que no vamos a pagar, sino se liquidan”, afirmó Petro.

Esas declaraciones fueron contestadas por Enrique Vargas, quien dijo que “es un matón verbal. Usted no sabe gobernar, lo único que sabe hacer es mentir y difamar. Deje de violar el Estado de derecho y cumpla con las órdenes de rectificación del Consejo de Estado. No siga llevando a este país a la miseria lavándose las manos”.

Petro cuestionó a la familia Vargas Lleras. | Foto: Presidencia

3. “Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar”

El presidente Gustavo Petro dio a entender que no luchará para que la reforma a la salud pueda ser aprobada en el Congreso, sino que estaría pensando en sacarla por decretos.

“Esto no es una amenaza. Nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, porque no voy a volver a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Entonces, hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar; lo demás se liquida de acuerdo a la ley”, aseguró el mandatario.

El consejo de ministros se centró en la crisis del sector salud. | Foto: Presidencia

4. “Es un chat que estaba interferido y bloqueado”

El presidente Gustavo Petro denunció que supuestamente su chat de Line, la plataforma de comunicación que usa, estaría intervenido y por eso habría sido el error de las fotografías de los medicamentos que publicó hace unos días.

Nuevamente, Petro no reconoció su error sino que culpó a los demás, a los medios de comunicación e incluso a su superintendente de salud, Giovanny Rubiano.

“Ese fue su error que las tomó con su celular. Y usted me las envió a mi Line. Es un chat que estaba interferido y bloqueado”, dijo Petro, haciendo referencia a Rubiano.

Por su parte, el superintendente se alineó con esa idea de Petro. “A propósito de eso, permítame hacer esa denuncia pública, señor presidente. Tuve interferencia de comunicación entre la Superintendencia y la Presidencia. No pude mandarle las actas, las fotografías, no pude mandarle unas grabaciones, todo relacionado con esto. Había interferencia y no pude pasarle la información de manera oportuna”, aseguró.

El tema es que Petro confundió las fotografías de una levotiroxina con las de la insulina y tuvo que salir a ajustar sus publicaciones en las redes sociales, sin embargo, no reconoció ese error.

Petro convocó a sus ministros nuevamente. | Foto: Presidencia

5. “A esos interventores no los puso el presidente”

El presidente Gustavo Petro también se lavó las manos con el resultado de las EPS intervenidas e, incluso, dijo que hay funcionarios nombrados desde el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe que no lo dejarían gobernar.

Para Petro, los interventores “no fueron designados por el presidente” y que eso poco había mejorado. “Los interventores seguían trabajando para los antiguos dueños de las EPS”, afirmó. Y agregó: “a unos interventores que les hacían caso a los viejos dueños y por eso no hubo cambios, porque cambió el ‘ordeñador’ de la EPS, pero no cambió la lógica y estaban haciendo esa diablura con este Gobierno”.

El mandatario arremetió contra varios sectores. | Foto: Presidencia

6. “No vamos a pagar las deudas de los privados (EPS)”

El presidente Gustavo Petro se refirió a las deudas que tienen algunas EPS con clínicas y hospitales del país. El mandatario aseguró que el Estado no asumirá esa deuda y que deberán ser las mismas EPS las que paguen o, de lo contrario, las liquidará.

“Entonces nos dejaron al Estado... que no vamos a pagar nosotros, no pagamos las deudas de los privados; tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales o sino se liquidan. Que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores, esa es la liquidación; nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve y pasen a ser gestores a las cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente, a manejar la plata del Estado”, aseguró.

Gustavo Petro consejo de ministros | Foto: Presidencia

7. “(Efraín) Cepeda es el que está detrás de toda esta tramoya”

El mandatario también volvió a referirse a un plan en su contra e insistió en que supuestamente quisieran hacerle un golpe de Estado. Asimismo, dijo que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lo quisiera sacar para quedarse él en el poder.