“Esto no es una amenaza. Nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente, no hay otro mecanismo, porque no voy a volver a presentar otro proyecto para que nos mamen gallo dos años más. Entonces hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar, lo demás se liquida de acuerdo a la ley”, aseguró el mandatario.