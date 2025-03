La polémica reforma a la salud de Petro también podría terminar hundida en la Comisión Séptima del Senado: este es el panorama

Los 14 senadores que integran esa corporación esperan que el articulado llegue esta misma semana y, tal como sucedió con el proyecto laboral , la mayoría buscaría ser ponente del texto porque saben que allí se definirá el futuro del sistema que tiene a las EPS quejándose de que no hay recursos por la falta de giros del Gobierno y a los pacientes padeciendo la carente atención.

SEMANA consultó a cada uno de los nueve senadores que derrumbaron ese texto el año anterior y la mayoría coinciden en que no hay ambiente político para aprobarlo en esta ocasión, aunque se abstienen de decir en micrófonos que votarán negativamente por el gesto diplomático de esperar a que se radique el texto.

Son varios los ingredientes que decantan el posible fracaso de ese trámite. El primero es que consideran que e n la actualidad hay más argumentos para hundirla que en el pasado , pues señalan que los hechos han demostrado que el sistema que hoy no funciona está en manos del Gobierno y que este mismo se encargó de debilitarlo con la administración de los agentes interventores de las EPS y las IPS, y con los problemas presupuestales en la UPC y los presupuestos máximos.

Un voto definitivo para la reforma a la salud es el de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, quien no estuvo a favor de la ponencia de archivo de la reforma laboral, pero sí fue partícipe de la caída de la reforma a la salud del año anterior. Ella dice: “Debemos esperar el texto para revisarlo, pero sabemos que hasta ahora nada ha cambiado en relación con el que se hundió el año anterior. Esta reforma mantiene las mismas incertidumbres fiscales y falencias estructurales”.

El senador liberal Miguel Ángel Pinto reclama que necesitan estudiar el impacto financiero en un escenario en el que el Ministerio de Hacienda aún no presenta el aval fiscal del proyecto. La senadora Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres, ya tiene claro que “al parecer no hubo cambios” y anticipa que “si siguen los problemas estructurales, el proyecto no podrá pasar”.