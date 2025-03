N.B.: Si el Gobierno en realidad está interesado en garantizar la salud de los colombianos, tiene toda las herramientas para tomar acciones que incidan positivamente en la vida del os pacientes y los usuarios del sistema de salud. Ahora tenemos unos fallos de la Corte que dan órdenes específicas y el Gobierno no ha hecho los ajustes. La reforma a la salud no se puede tomar como un proyecto de campaña electoral. Si el Gobierno está preocupado, debería tomar acciones que incidan en la salud de los colombianos a partir de ahora.

SEMANA: Usted es la directora del Partido Conservador y desde esa colectividad siempre han dicho que no están de acuerdo con la reforma laboral ni con la reforma a la salud. ¿Esto quiere decir que en este momento los senadores y representantes tienen una indicación de no apoyar el trámite de las reformas?

N.B.: No podemos olvidar que Colombia sigue siendo una democracia y para que una democracia esté viva tiene que existir esa separación de poderes, lo que implica que en momentos como este una rama del poder público tenga una posición distinta a la del Gobierno nacional. La Comisión Séptima del Senado no es notaria de lo que se hizo en la Cámara, nosotros estamos haciendo un ejercicio serio y responsable de cara al país. No puede pasar que nuestras decisiones, tomadas conforme a la ley, sean respondidas con amenazas y descalificaciones por parte del Ejecutivo. Esta no es una decisión política, es una decisión técnica que se tomó por parte de los colombianos.