En conversación con SEMANA, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entregó detalles de las marchas que están planeando desde el Gobierno, de la derrota que sufrieron en la Comisión Séptima del Senado con la ponencia de archivo de la reforma laboral y la consulta popular que impulsarán para salvar ese proyecto. Además, anunció una serie de decretos para implementar lo que propone el proyecto.

SEMANA: ¿Cómo están planeando las movilizaciones tras el llamado del presidente Gustavo Petro?

Antonio Sanguino (A.S.): Ya las centrales sindicales, en una instancia que se llama el Comando Nacional Unitario, en donde tienen asiento las tres centrales: CUT, CTC y CGT, y las federaciones de pensionados, han convocado una jornada de movilización para el día martes 18 de marzo. Esa es la movilización que hasta ahora está convocada. Las organizaciones indígenas están haciendo lo propio, así como el Cric y otras organizaciones en el país. Esta semana, entre miércoles y jueves, hay junta nacional de Fecode y creo que también agendarán jornadas de movilizaciones. Por lo pronto, las movilizaciones convocadas son las del martes y estamos atentos a que se convoque en los próximos días una agenda de acción y movilización ciudadana.

SEMANA: ¿Tienen un estimado de cuánta gente podría salir a las calles este martes?

A.S.: No sé, eso se sabe el día de la movilización. Las otras grandes movilizaciones ocurrirán el 1º de mayo en todo el país por el Día del trabajo.

El ministro de Trabajo expedirá los siete decretos las próximas semanas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Va a estar liderando la consulta popular que se hará?

A.S.: Me corresponde, si la consulta se va a presentar al Congreso, estar junto con el Ministerio del Interior construyendo las preguntas y definiendo todo lo que tiene que ver con la ruta hacia la consulta popular.

SEMANA: ¿Para qué serán los siete decretos que expedirá el Ministerio del Trabajo para buscar una alternativa a lo que propone la reforma laboral?

A.S.: Estamos en eso, estamos trabajando a toda marcha con esos decretos reglamentarios. No le puedo decir porque estamos examinando esos contenidos y alcances. No le puedo decir hasta que no los tengamos listos, pero seguramente tendrán que ver con asuntos relacionados con la reforma laboral.

SEMANA: ¿Qué contienen esos siete decretos?

A.S.: No le puedo decir porque estamos examinando en sus contenidos y alcances.

SEMANA: ¿A grandes rasgos contiene puntos que establece la reforma?

A.S.: No le puedo decir hasta que no los tengamos listos, pero seguramente tendrán que ver con asuntos relacionados con la reforma laboral.

Sanguino reconoció que hubo acuerdos que los senadores de la Comisión Séptima del Senado les inclumplieron. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿La reforma laboral ya está hundida en el Congreso?

A.S.: Espero que no, espero que esa pretensión de hundirla no prospere y que algunas de las senadoras o senadores que han firmado la ponencia de archivo puedan corregir su posición y podamos darnos la oportunidad de una discusión democrática sobre esta reforma que tanto necesita el país.

SEMANA: ¿Desde el Gobierno buscarán a esos ocho senadores que radicaron la ponencia de archivo?

A.S.: Estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos como lo hemos venido haciendo. Yo, desde que asumí el Ministerio, una de las primeras cosas que hice fue hablar con los empresarios, los trabajadores, la academia, acudir a todas las audiencias en las que tuve la ocasión de participar en Bogotá, Cali, Bucaramanga, a todas las mesas de trabajo que se han convocado que fueron cinco. Nuestra consigna es diálogo, diálogo y más diálogo; concertación, concertación y más concertación.

SEMANA: ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro luego de que los senadores presentaran esa ponencia de archivo?

A.S.: Estuvimos reunidos por más de dos horas con el ministro del Interior y con el presidente, y estuvimos examinando todas las aristas y todas las variables que concurren en esta nueva situación que no esperábamos y de ahí salieron lo que el país ya conoció por boca del propio presidente de la República.

SEMANA: ¿Hubo senadores que traicionaron los acuerdos?

A.S.: Habíamos hablado con casi todos los senadores de la Comisión Séptima y la presidenta de la Comisión Séptima, incluso, me había dicho que iba a anunciar ayer para que empezáramos la discusión el día de hoy. Y ayer, extrañamente, cancelaron a última hora la sesión y lo que hicieron fue sorprendernos con esta ponencia de archivo. Habíamos hablado con varias senadoras que firmaron la ponencia de archivo, que nos habían dicho que iban a radicar ponencias alternativas, como lo hizo la senadora Norma Hurtado, para facilitar la discusión sobre proposiciones de modificación del articulado. Pero, extrañamente recogieron esas ponencias alternativas y terminaron firmándole la ponencia de archivo al senador Miguel Ángel Pinto.

El ministro del Trabajo se tuvo que mover junto al ministro del Interior para salvar la reforma, pero los cogió por sorpresa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué cree que pasó ahí?

A.S.: Buena pregunta.

SEMANA: ¿La ponencia de Norma Hurtado podría salvar la reforma laboral?

A.S.: Esa podría ser una manera de darle curso al debate, que varias de estos senadores retiraran su firma de la ponencia de archivo y rodearan y se sumaran a la ponencia de Norma, pero esperemos que nos permitan la discusión democrática que hemos venido planteando solicitando siempre para el trámite de este proyecto.

SEMANA: Sobre la consulta popular que se hará, ¿cuál será la pregunta?

A.S.: Seguramente serán varias preguntas pero no nos podremos anticipar hasta que las formulemos; pero le pongo un ejemplo, podríamos preguntar si el ciudadano está de acuerdo con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Y que se paguen recargos por horas extras, dominicales y festivos. La pregunta podría ser: “¿Está de acuerdo con que en todas las áreas haya un contrato termino indefinido, con todas las prestaciones de ley?" Estos son ejemplos, pero nos toca sentarnos a plantearlos.

SEMANA: ¿Con esta consulta se anticipan las elecciones para el 2026?