SEMANA: Usted no firmó la ponencia de archivo de la reforma laboral y, por el contrario, suscribió una ponencia alternativa. ¿Por qué?

Norma Hurtado (N. H.): Hemos estado trabajando de manera responsable con el país. Radiqué una ponencia que busca modificar algunos de los artículos presentados por el Gobierno con el propósito de brindar garantías. Hemos visto una argumentación durante meses en la Comisión Séptima de Cámara de garantizar los derechos de los trabajadores. El país no se ha preguntado sobre a cuántos trabajadores se les va a garantizar estos derechos. Decidí garantizarlos, pero también ponerle freno a no perder más empleos y a no perder el crecimiento del país.

SEMANA: ¿Le está lanzando un salvavidas a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, al decidir inclinarse por la ponencia alternativa y no la de archivo?

N. H.: Si hubiese pretendido lanzar un salvavidas, pues esta ponencia se habría presentado de primera. No lo hice porque necesitaba recoger muchos argumentos, entender los planteamientos de los trabajadores, pero también de los pequeños, medianos y la gran empresa. La hubiera presentado en diciembre. Esta ponencia no se va a discutir, ya hemos visto la intención de la Comisión Séptima en la que ocho integrantes presentaron una ponencia de archivo y lo más probable es que esta no se llegue a discutir. Mi ponencia manda un mensaje: no estar de acuerdo con legislar solamente para un sector. Ese es el mensaje que está mandando Norma Hurtado: yo legislo para los 50 millones de colombianos, yo no legislo solo para 1.400.000 personas que hoy tienen empleo, porque tengo que pensar en la informalidad y en la generación de nuevos empleos.

SEMANA: ¿Usted señala a sus compañeros de la Comisión Séptima de estar legislando para hacer oposición y únicamente para un sector?

N. H.: No. No he dicho eso. Mis compañeros están en todo su derecho de presentar la proposición de archivo, es un elemento que está reglamentado en la Ley Quinta, todos lo hemos hecho. Yo he presentado muchas proposiciones de archivo y nadie me ha señalado porque ellos tienen el criterio suficiente para tomar esa decisión. Yo decido tomar esta proposición para acoger los planteamientos que otros actores del sector estaban proponiéndole al Congreso de la República.

SEMANA: ¿Qué ajustes pide usted dentro de su ponencia alternativa al texto del Gobierno?

N. H.: Tenemos que revisar la libertad empresarial y el sostenimiento del empleo para que Colombia siga siendo competitivo, por ejemplo, en el articulado del Gobierno se obliga a que los empresarios deban pedir permiso a sus sindicatos antes de generar cualquier automatización. En cuanto a la flexibilización de la jornada nocturna, quedó establecido que arrancaría a las 7 de la noche, pero yo me senté con el sector del entretenimiento que le pide al Congreso que se haga una excepción para empezar esos horarios a partir de las 9 de la noche.

Tengo otras propuestas sobre las que invito al análisis del Gobierno, como la claridad en la estabilidad laboral reforzada. Hay imprecisiones en la redacción del artículo y este no puede quedar a la libre interpretación de un juez. He venido presentando propuestas relacionadas con el debido proceso a la actividad sindical y a garantizar la privacidad de las empresas, porque uno de los artículos permite que los miembros de los sindicatos tengan acceso a la información administrativa y financiera de las compañías.

Veo, además, muchas garantías de derechos en materia de licencias que generan que el horario semanal de los empleados se disminuya ostensiblemente, ¿cuál fue el criterio para esto, quién va a asumir todas estas licencias?

SEMANA: El Ministerio de Hacienda radicó el concepto fiscal de la reforma laboral.

N. H.: El concepto fue hecho, creería, de una manera muy rápida. Nos dice que sí hay un impacto fiscal, que está condicionado a una reglamentación que se haga adelante. O sea que con este documento nos están diciendo que la reforma laboral tiene un impacto fiscal, que no pueden decir de cuánto es porque eso se definirá al futuro. ¿O sea que el Congreso va a aprobar algo que no sabe cuánto cuesta?

SEMANA: Los congresistas venían reclamando desde hace mucho tiempo que se presentara un estudio fiscal de parte del Ministerio de Hacienda. ¿La llegada de ese documento puede salvar el debate que se dará la próxima semana o lo que dice es insuficiente para convencer a los congresistas?

N. H.: Lo que puedo decir de una manera seria, reposada y técnica es que en uno de sus apartes dice que el proyecto plantea algunas medidas que merecen ser analizadas desde el punto de vista fiscal y enuncia cerca de 19 artículos que podrían tener un impacto fiscal potencial. Pero dicen que no nos pueden dar los valores, porque eso está condicionado a una reglamentación. Dudo que alguna persona cambie de parecer con un documento que no da cifras ni dice con claridad cuáles son los datos que merece el Congreso para tomar una decisión.

SEMANA: La reforma laboral está en tercer debate y aún no se sabe cuánto le costaría al país aprobarla.

N. H.: Exactamente.

SEMANA: A usted la invitaron a hacer parte de la ponencia de archivo. ¿Qué invitación les hace usted al resto de senadores de la Comisión Séptima en relación con su ponencia alternativa? ¿Los invita a desistir de archivar?

N. H.: Desde el viernes di a conocer el documento y no tuve respuesta positiva. Lo entendí y respeté, porque soy respetuosa de la decisión de cada uno de los congresistas.

SEMANA: Usted hizo parte de la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Quienes firman la ponencia de archivo de la reforma laboral son los mismos ocho senadores que la suscribieron, excepto usted. ¿Qué posición tomará usted con la reforma a la salud que se conocerá en los próximos días en la Comisión Séptima del Senado?

N. H.: En el Congreso se viven momentos y este es el momento de la reforma laboral. No conocemos todavía el texto definitivo, tampoco el impacto de la reforma a la salud. Cada día trae su afán y por ahora estoy dedicada a la reforma laboral.

SEMANA: El texto no se conoce, pero ya se sabe qué aprobó la Cámara y estamos en un contexto diferente al de hace un año cuando se hundió la reforma a la salud. ¿Ve ambiente político para el proyecto?