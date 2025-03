Jaime Raúl Salamanca le pide al Senado dar el debate sobre la reforma a la salud: “El texto cambió en un 83%”

J. R. S.: Yo me opuse a la eliminación del artículo, mi voto fue en contra. Las votaciones de las bancadas sobre los artículos no las organiza el presidente de la corporación. En este punto específico se perdió una oportunidad de definir una estrategia con mayor mérito para la elección de los gerentes , que le diera a este proceso tranquilidad en que el manejo de los recursos de la salud se dará con total transparencia y pensando en la salud de los ciudadanos. Al eliminarlo se perdió cualquier posibilidad de modificar la propuesta y enriquecerla.

J. R. S.: Los ponentes simplemente me comentaron que ya había una lectura de que el artículo 42 podría entenderse como un retroceso en la ruta de la descentralización que se ha venido construyendo con la reforma al sistema general de participación. La votación demuestra que esto no fue un consenso de toda la coalición de Gobierno.

J. R. S.: Estuve tan concentrado en organizar el debate que las reuniones con el señor ministro del Interior tuvieron que ver con buscar la manera de incorporar consensos y construir, a partir de lo programático, hojas de ruta que permitieran que la reforma se discutiera y que la plenaria definiera si aprobaba, o no, los distintos temas planteados en el texto. No soy testigo de ningún tipo de reuniones o de acuerdos que tengan que ver con esto. Al contrario, tuve la oportunidad de dialogar con su equipo técnico y el del Ministerio de Salud para gestionar las más de mil proposiciones que se tenían, porque fueron más de mil las que se radicaron.

J. R. S.: La ministra ha explicado en varios escenarios que la expropiación exprés no está incluida en la reforma agraria y que no está en riesgo la propiedad privada. Sin embargo, los debates son para poder tener certezas sobre qué mecanismos se implementan para garantizar el acceso a la tierra con una visión de proyectos productivos para los ciudadanos de nuestro país que están en el campo. En la Cámara hay un mejor ambiente para la reforma agraria del que había para la reforma a la salud, pero no me corresponde definir si se aprobará o no porque yo soy un solo voto. Eso lo dirá el debate.