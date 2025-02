Cámara de Representantes: en el 2024 se reportaron más de 1.000 inasistencias por parte de congresistas. Esto es lo que está pasando

No obstante, esa información no permite poner de manifiesto lo que se sabe que es una práctica generalizada entre los congresistas: estar en el recinto para el llamado a lista, registrarse y ausentarse momentos después, una jugada con lo que consiguen no anotarse una falta injustificada y desbaratar el quorum.

Los ausentes

“No tengo ninguna inasistencia injustificada. Lo que es realmente grave son aquellas personas que no van al Congreso sin justificación alguna. Estoy entre los parlamentarios que más intervienen en la Cámara y en 2024 recibí múltiples invitaciones por la naturaleza de mi labor. Estos son temas de trabajo, no de vagancia como otros representantes que van y solo se registran”, respondió Losada.

“Todas las veces que me he ausentado han estado justificadas o por temas personales que están relacionados con asuntos médicos. Yo no me ausento de la plenaria para cuestiones que no sean congresionales”, aseguró la congresista del Pacto Histórico.