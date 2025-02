“El cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque sino las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el Gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas (...) Luego, si queremos el cambio, toca derrotar esa resistencia y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando al pueblo, luego este año tiene que ser el año de la movilización”, aseguró el mandatario.