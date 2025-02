El mandatario insistió en que a Sanguino le tocará la responsabilidad de sacar adelante la reforma laboral que no ha sido aprobada a pesar de que fue presentada desde el inicio del Gobierno.

En el caso de la reforma pensional, Petro afirmó que Sanguino deberá hablar con los fondos privados para llegar a acuerdos y alertó que si no hay reforma pensional “los fondos privados se van a quebrar”.

Petro volvió a criticar a los medios de comunicación y arremetió en contra del Congreso por no aprobarle sus reformas.

El mandatario volvió a criticar la obra de metro en Bogotá porque no se implementó su modelo subterráneo. “El metro elevado no le sirve a Bogotá”, dijo. Y cuestionó que supuestamente no disminuiría los tiempos de movilización.