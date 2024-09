Mafe Carrascal se retractó por señalamientos a Álvaro Uribe: “No me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los campesinos”

Carrascal, quien no es la primera vez que se tiene que retractar frente a señalamientos al exmandatario, dio respuesta a la solicitud efectuada por el apoderado del líder del Centro Democrático en el mismo mes de agosto,, cuando se dio la primera publicación.

“En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de equidad señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me retracto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez y manifiesto que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país”, escribió la congresista.