Los secretos desconocidos de cómo se revivió la reforma a la salud: el congresista Jorge Tovar cuenta por qué cambió de parecer

Tovar y Garrido coincidían en una razón por la que no se podía reanudar el debate: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, no había cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional para pagar presupuestos máximos vencidos a la EPS y llamar a mesas técnicas para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“En esa reunión duré diez minutos, salí muy molesto. Se molestaron conmigo. Estaban más de 25 representantes y voceros de partidos. Querían poner el tema de la reforma a la salud. Dije que ahí no tenía nada qué hacer. Mi posición es la misma. O le cumple el Ministerio de Salud a la Corte, o yo no estoy dispuesto a discutir este tema. Menos en una reunión con presencia del Gobierno”, manifestó.

“Yo no voto la reforma. No la he votado. La he votado negativa, la seguiré votando negativa. Eso será decisión de la plenaria”, expresó.