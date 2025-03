Explosiva revelación en SEMANA sobre el trámite de la reforma a la salud en Cámara: “No es un secreto”

La representante aseguró que a algunos congresistas les dieron “ministerios” y que ello no era “un secreto”.

“Eso es claro. Después de que ya nombraron a los ministros en propiedad, la reforma ya empezó a tener quórum , empezó a tramitarse sin mayor esfuerzo (...) es que uno no puede vender como antipetrista, ir a las regiones a hablar un discurso en contra de Petro y aquí estar recibiendo ministerios y estar votando las reformas. Esa es la incoherencia que uno no entiende de esos partidos”, dijo Arbeláez en El Debate.

“Yo no sé qué les dieron (...) fui el primero que lo dije y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, yo no sé exactamente qué puesto le dieron a quién, yo tengo la fortuna que a mí ni si quiera me ofrecen ese tipo de torcidos, pero es innegable que hay partidos que le caminan al presidente Petro en función de la repartija burocrática”, indicó Carvhalo.